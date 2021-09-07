Арестович заявил, что многие афганские беженцы более образованные, чем 'средний украинец'. Видео

Спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Алексей Арестович выразил убеждение, что Украина сможет принять у себя около 5000 афганских беженцев. Он назвал их более образованными, чем многие среднестатистические украинцы.

Об этом советник главы Офиса президента заявил в интервью YouTube-каналу Ukrlife.TV. В нем он делился мыслями об изменении миропорядка после выхода войск США из Афганистана (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"ЕС закрывает проход беженцам в Европу через Балканы и Италию, поэтому они пойдут через Украину. Мы к этому уже готовимся", – заверил Арестович.

Он анонсировал подготовку в Украине "первого лагеря на 5 тысяч беженцев". Их прием спикер в ТКГ и советник главы ОП считает частью "бремени белого человека".

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По его словам, стране не нужно опасаться притока людей, бежавших из захваченного талибами Афганистана.

Арестович выразил убеждение, что это не "моджахеды с кинжалами", а образованные люди, которые работали с западными странами и знают иностранные языки. Они, заявил он, более адаптированные к западному сообществу, чем граждане Украины.

"Часто они образованны гораздо больше, чем средний украинец, и интегрированы в западное сообщество. С ними проблем не будет, наоборот, мы их будем использовать как переводчиков", – подытожил Арестович.

Напомним: Украина в беспрецедентно сложных условиях организовала шесть эвакуационных рейсов, которые вывезли из Афганистана более 650 человек. В конце августа в Одессу прибыли автобусы с афганскими беженцами. 133 человека сначала прилетели в аэропорт "Борисполь", а оттуда на транспорте были доставлены в город на юге. Среди эвакуированных 48 взрослых и 85 детей.

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