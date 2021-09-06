Разумков о предложении переименовать Украину: надеюсь, что это фейк

Спикер парламента Дмитрий Разумков убежден, что 99% населения Украины удовлетворены названием страны, в которой проживают и в Офисе президента нет заготовок проекта по переименованию государства. Таким образом глава Верховной Рады "отмел" идею советника украинской делегации Трехсторонней контактной группы Алексея Арестовича о новом названии для Украины – Украина-Русь.

Так Разумков ответил журналистке во время брифинга, который транслировался на его странице в Facebook. Чтобы продемонстрировать свое личное отношение к подобной инициативе внештатного сотрудника ОП, парламентарий даже передразнил Арестовича.

"Вы знаете, иногда лучше жевать, чем говорить. Конечно наша страна нуждается в изменениях и реформах, но точно не в названии страны. Мы живем в государстве Украина и это, я считаю, устраивает 99% наших граждан. Давайте работать над первой частью, а уж с названием как-то разберемся", – указал Разумков.

Видео дня

Также он добавил, что с названием государства не нужно играться, а любая попытка еще и добавить рейтинг своему имени на этой теме - явно не государственная позиция и не представляет интересов демократической страны.

"Я просто не знаю, в каком состоянии люди дают комментарии по таким вопросам. Но у меня нет информации о том, что в Офисе президента готовится такой законопроект и надеюсь, что это вообще фейк", – заключил Разумков.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Харьковщине депутаты местного совета подрались на фоне эмоциональных противоречий по переименованию школ в лицеи и гимназии.