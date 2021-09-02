Украину предложили переименовать в Русь-Украину: какие еще страны меняли свои названия

Спикер украинской делегации в ТКГ по Донбассу Алексей Арестович заявил, что Украину следует переименовать в Русь-Украину. По его мнению, Россия украла историю, поэтому наша страна борется за наследие Киевской Руси.

"Сейчас же идет русско-российская война. Так чтоб потроллить по-настоящему, русько-российская. Русь – это мы... Русы, русины... Я бы сменил название государства, назвал бы нас Русь-Украина, двойное название сделал бы. Мы работаем над этим. Это закрыло бы тему в конце концов", – объяснил он свою идею.

Пока Арестович готовится к "ребрендингу" Украины, OBOZREVATEL решил изучить, какие еще государства сменили свои названия за последние 100 лет.

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С 2019 года эта страна носит название – Северная Македония. Причиной переименования стал многолетний конфликт с Грецией, которая опасалась, что соседнее государство за счет топонима предъявит права на греческую территорию Эгейская Македония.

Почти 30 лет македонцы не сдавались, но Афины победили, заблокировав вступление этой страны в НАТО. В итоге власти были вынуждены пойти на компромисс.

Эта государство – рекордсмен по количеству названий. История современного Королевства началась в 1953 году – после обретения независимости от Франции. В 1970-м был свергнут принц Сианук, а страна сменила название на Кхмерская Республика. Причина вполне логичная: кхмеры составляли большую часть населения.

Через пять лет к власти пришли радикалы "красные кхмеры", которые назвали страну Демократическая Кампучия. А в 1979 году, в ходе военного конфликта с Вьетнамом, возникло новое государство — Народная Республика Кампучия, которая в 1991 году стала Государством Камбоджа.

К первоначальному названию вернулись только в 1993 году. Тогда в стране была восстановлена монархия, и государство вновь стало называться Королевством Камбоджа.

Долгое время эта территория была известно как Цейлон. Это название в 16 веке придумали португальцы, которые колонизировали остров. В 1948 году страна обрела независимость и стала называться Доминион Цейлон.

С принятием Конституции в 1972 году государство превратилось в Республику Шри-Ланка, а спустя шесть лет — в Демократическую Социалистическую Республику Шри-Ланка.

Это название с санскрита переводится как "благословенная земля", и государство носит его и по сей день. А слово "Цейлон" продолжают использовать только в чайной индустрии.

Аналогичными "биографиями" могут похвастаться десятки стран, которые после обретения независимости стремились порвать со своим колониальным наследием:

Южная Родезия – Зимбабве;

Французский Судан – Мали;

Британский Гондурас – Белиз;

Буркина-Фасо – Верхняя Вольта.

До обретения независимости от Великобритании в 1948 году страна называлась "Союз Бирма". Этот топоним образовали от названия этнического большинства населения, хотя он и не был популярен среди граждан.

Впервые государство было переименовано в 1962 году и получило название Социалистическая Республика Бирманский Союз. В 1980 годах в стране была установлена военная диктатура. Бирманский союз в 1989 году становится Мьянмой, что в переводе означает "быстрый, сильный".

Последний раз страну переименовывали совсем недавно – в 2010 году. Сейчас государство носит название Республика Союза Мьянма.

В 2019 году власти Нидерландов решили отказаться от названия Голландия. Связано это с тем, что на протяжении десятилетий страна ассоциировалась за границей с "кварталом красных фонарей" и легализацией наркотиков.

Зачастую основной причиной для изменения названия государства становилось освобождение от власти колонизаторов. К разрыву с прошлым стремятся и бывшие республики СССР.

В 2021 году Литва утвердила новое название Грузии, которое теперь используется в официальных документах, – Сакартвело. Именно так свою страну называют сами грузины.

В большинстве стран мира принято название Георгия (Georgia) или Грузия. Но грузинское правительство уже давно призывает другие государства отказаться от употребления неверных именований в пользу эндоэтнонима Сакартвело.

Избавиться от имперского влияния хотят также Кыргызстан, Беларусь и Молдова, которых в России упорно продолжают называть на свой манер – "Киргизия", "Белоруссия" и "Молдавия". На это у Кремля ответ один: таковы, мол, правила русского языка.

Филиппины также хотят расстаться с прошлым. Нынешнее название стране дал Фернан Магеллан в честь короля Испании Филиппа, который спонсировал путешествие мореплавателя. Новым же именем для государства может стать "Республика Махарлика".

Нашей стране также пришлось повоевать за свое имя. Проблема состояла в артикле "the", который зарубежные политики добавляли к Ukraine. В этом украинцы усматривали восприятие нашей страны на международной арене как части России, а не отдельного государства.

И это логично, ведь "the" обычно применяют для обозначения регионов или территорий, а в отношении независимых государств он, как правило, не употребляется.

Еще одна постсоветская проблема – транслитерация населенных пунктов. Уже несколько лет Украина ведет активную кампанию "Kyiv not Kiev", призывая иностранные СМИ и организации переходить на официально принятое название.