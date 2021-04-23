Арестович: Путин словесно вышел из 'Минска', переговоры с 'Л/ДНР' невозможны даже в режиме 'фантастика на втором этаже'

У Украины принципиальная позиция – никаких переговоров с непризнанными "Л/ДНР". В то же время президент России Владимир Путин допустил оговорку, которую можно считать "словесным выходом из Минских соглашений".

Такое заявление 22 апреля в эфире телеканала "Украина 24" сделал спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович, комментируя ответ российского лидера Владимира Путина президенту Украины Владимиру Зеленскому о возможности встречи на Донбассе.

Его слова прозвучали на фоне приглашения со стороны главаря террористов "ДНР" Дениса Пушилина украинскому президенту о встрече. "Призываю вас, господин Зеленский, не лидеров третьих стран приглашать на линию соприкосновения, а лучше отправиться туда самому для честного и открытого разговора с нами", – заявил он.

В то же время Арестович отметил: "Наша позиция принципиальная, она состоит в том, что никаких переговоров с так называемыми "ЛНР" и "ДНР" не будет и не может быть, даже в условном пространстве, в режиме "фантастика на втором этаже". Но Путин сегодня сделал интересную вещь, он фактически дезавуировал Минские соглашения. Он сказал, "с республиками "ЛНР" и "ДНР", которые Россия никогда до этого не признавала".

По словам спикера украинской делегации, эта оговорка "фактически – словесный выход из Минских соглашений".

"Мы понимаем, в каких категориях они мыслят. На ТКГ видно, что с начала 2014 года они непрерывно проводят одну и ту же линию, которая состоит в том, что нужно признать "ЛНР" и "ДНР" так называемые, а Россия сразу становится посредником, как Франция и Германия, не являясь стороной конфликта. Они последовательно все гуманитарные, экономические, вопросы безопасности всегда привязывают к факту признания. Это тяжелый тупик, мало кто понимает, как из этого выбираться. Страна-член Совета безопасности ООН, которая имеет право вето, последовательно втирает очки мировому сообществу", – пояснил Арестович.

Как сообщал OBOZREVATEL, Путин ответил на предложение о встрече президента Украины Владимира Зеленского. Он заявил, что готов с ним пообщаться не на Донбассе, как тот предлагал, а в Москве.