Арестович оскорбил военных ВСУ и женщин-политиков в прямом эфире

Представитель украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Алексей Арестович публично унизил военных Вооруженных сил Украины, обвинив в "плаче". Кроме того, он отличился сексистским заявлением в отношении женщин-политиков.

Скандальный инцидент произошел в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV. Возмутительные высказывания Арестовича прозвучали во время его спора с нардепом от "Европейской солидарности" Ириной Геращенко (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Все началось с обсуждения в студии недовольства военных из-за якобы введения штрафов за открытие ответного огня на фронте. Однако спикер украинской делегации ТКГ возразил этому и обвинил защитников в неискренности.

"Так, как умеют плакать военные... Я легенды могу часами рассказывать, как военные любят пожаловаться тем, кто приезжает на фронт – волонтерам, народным депутатам и так далее", – высказался Арестович.

Ведущий передачи уточнил у него, можно ли эти слова воспринимать как обвинение военных в постоянном стремлении пожаловаться на условия, и спикер ответил утвердительно.

Такая позиция Арестовича возмутила Геращенко, и она обратилась к нему с противоположной позицией.

"Я не знаю кто вы, но я знаю настоящих военных. Которые ни разу из-за тяжелых условий несения службы не жаловались, не ныли. Они защищают страну, и мы ими гордимся", – подчеркнула парламентарий.

Впоследствии ее конфликт с Арестовичем продолжился. В частности, он начал объяснять, почему ему не нравится фракция "ЕС" и в качестве аргумента использовал сексистское оскорбление. "Вы же до уровня женского общежития опустились ПТУшного", – сказал гость эфира.

В ответ на это Геращенко покинула студию и упрекнула присутствующих в том, что никто не сделал ее оппоненту замечания.

"Я не могу быть в эфире, где есть сексизм, и это не пресекает, к сожалению, ни ведущий, ни присутствующие здесь коллеги. Подобную риторику от представителя партии власти ни в одной европейской стране невозможно себе представить", – сказала политик.

Как сообщал OBOZREVATEL, в декабре Арестович распространил российский фейк об убитом воине ВСУ. В частности, была обнародована ложная версия, согласно которой защитник в состоянии наркотического или алкогольного опьянения пересек линию разграничения и поэтому умер. Впоследствии представитель украинской делегации ТКГ заявил, что случайно перепутал версии, и извинился.

Также недавно Арестович заявил, что он – "совок" по психотипу и русский по культуре.