Арестович ответил Геращенко новым сексистским заявлением вместо извинений

Спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович отличился новым скандальным заявлением в адрес женщин-политиков фракции "Европейская солидарность". Им он дал понять, что не намерен извиняться за сравнение с "общежитием ПТУшниц".

Оскорбительную реплику деятель обнародовал на личной странице в Facebook после конфликта с представительницей "ЕС" Ириной Геращенко. Арестович повторил свой неуместный "подкол".

"Приношу свои искренние извинения женским общежитиям за их сравнение их "Европейской солидарностью", – написал Арестович.

В комментариях под его сообщением многие украинцы осудили такую позицию и выразили свое возмущение поведением представителя украинской делегации в ТКГ.

"Давай, Леша (Люся), дальше! До дна еще далеко!", "Казался чуть умнее", "Я считаю, что вы, господин Арестович, сказали недопустимые выражения. Это было даже эстетически не красиво", "А извиниться перед военными за то, что вы наговорили в эфире, слабо?" – выразили свое недовольство пользователи.

Напомним, во время эфира "Свободы слова" Арестович оскорбил не только женщин, но и воинов Вооруженных сил Украины. В частности, он заявил, что военные на фронте якобы постоянно "плачутся и жалуются" на условия.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее народный депутат Украины от фракции "Голос" Инна Совсун обвинила в сексизме своего коллегу от "За майбутнє" Сергея Рудика в сексизме. Его возмутительные высказывания она процитировала с трибуны Верховной Рады.