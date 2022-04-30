Арахамия заявил, что пробатываются все сценарии продолжительности войны с РФ

Украина готовится к разным сценариям продолжительности войны. В частности, выстраивается стратегия по адаптации жизни государства при условии, если война растянется на многие годы.

Однако при этом власти вполне вероятно и освобождение украинской земли от российских оккупантов и в ближайшем будущем. Об этом заявил глава фракции партии "Слуга народа" в Верховной Раде Украины Давид Арахамия.

"Конечно, все мы украинцы хотим победить в ближайшее время, и не хотим сейчас даже думать о длительном сценарии, который годами может продолжаться. К сожалению, мировой опыт показывает, что мало было войн, которые заканчивались за несколько недель или месяцев", – сказал Арохомия.

Видео дня

При этом среди возможных сценариев, к которым готовится украинское государство, есть и вариант с затяжной войной. Ведь Украина должна быть готова полноценно функционировать в любом развитии событий.

"Институт стратегических исследований сейчас работает над разработкой всех сценариев по продолжительности войны, и готовятся соответствующие планы их адаптации под разные сценарии. То есть мы должны учитывать те риски, и те сценарии, которые могут быть. И все же, мы верим в победу ВСУ, и в то, что сможем изгнать врага в ближайшее время", – сказал Арахамия.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что американский генерал озвучил прогноз по войне. Марк Милли убежден, что решающими станут несколько следующих недель. Главные события, которые определят дальнейшее течение войны, будут проходить на востоке и юге Украины.

Украинский эксперт Валентин Бадрак убежден, что боевые действия высокой интенсивности Россия сможет вести не долго. Ведь ресурсы РФ для продолжения войны стремительно сокращаются.