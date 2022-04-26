Для Украины критически важны две недели: американский генерал озвучил прогноз насчет войны

Американский генерал Марк А. Милли, председатель Объединенного комитета начальников штабов, уверен, что ближайшие недели станут самыми важными в войне, которую Россия развязала против Украины. Главные события будут развиваться на юге и юго-востоке нашей страны.

Он подчеркнул, сообщает The Washington Post, что США и западные союзники налаживают поставки тяжелого вооружения в Украину, и будут отслеживать, чтобы не было проблем с его перемещением и доставкой в нужные места. Таким образом он подтвердил слова главы Пентагона Ллойда Остина о желании США "ослабить РФ до такой степени, чтобы такие действия, как вторжение в Украину, не повторились".

"Я думаю, правильно полагать, что следующие несколько недель будут очень, очень важными… для исхода этой битвы, которая разворачивается на юге, юго-востоке Украины", – сказал Милли на авиабазе ​​"Рамштайн" в Германии, во время встречи более 40 руководителей оборонных ведомств стран НАТО и других.

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На встрече Милли подчеркнул, что цель ее проведения – обсуждение новой военной помощи Украине и "синхронизация усилий стран" в течение следующих недель.

"Что мы хотим сделать, так это убедиться, что нужный тип помощи доставляется в нужное место в нужное время в нужном количестве, и убедиться, что все это правильно синхронизировано для достижения желаемого эффекта и результата на поле боя", – уточнил генерал.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Соединенные Штаты Америки заявили, что готовы "сдвинуть небо и землю", чтобы помочь Украине победить в войне с Россией. США провели переговоры о помощи украинской армии с 40 странами-союзниками. Такое заявление сделал министр обороны США Ллойд Остин в ходе посвященной поддержке и усилению обороноспособности Украины встречи в Германии.

Напомним, Россия, которая бомбит украинские города, направила США ноту с требованием прекратить поставки оружия в Украину.