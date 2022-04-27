Эксперт дал прогноз, сколько Россия может вести войну высокой интенсивности

Боевые действия высокой интенсивности Россия может продолжать еще несколько недель. После этого может произойти переход к другой фазе войны.

Она будет заключаться в попытках российской армии удержать захваченные территории. Об этом сайту "Главред" рассказал директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак

По его словам, ресурсы РФ уже на грани, поэтому битву за Донбасс называют решающей. При этом глава страны-агрессора Путин будет пытаться предпринят определенные меры, чтобы сохранить свои позиции на мировой арене и внутри страны.

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"Вести войну высокой интенсивности Россия может еще несколько недель, не больше. Но это не значит, что война закончится. Есть один нюанс. Путин – сторонник символизма, а потому хочет сохранить лицо в этой проигранной войне. Для этого он готовит определенные меры, чтобы продемонстрировать их и миру, и собственному обществу. Ведь после поражения в Украине его позиции настолько пошатнутся, что речь пойдет уже даже не об отстранении его от власти, а о физической ликвидации", – сказал Бадрак.

Также эксперт считает, что наибольшая опасность заключается в том, что российские оккупанты будут удерживать захваченные территории. По его мнению, чтобы выгнать врага из страны Украине потребуется мощное современное вооружение.

"Для Украины наиболее негативный аспект здесь может заключаться в том, что Путин перейдет к "окапыванию" и удержанию захваченных позиций. Тогда Украине для того, чтобы выковырять врага, потребуется очень мощное оружие. На Западе это хорошо понимают, поэтому сейчас идет подготовка украинских артиллеристов – ведь США поставляют мощное артиллерийское оружие, а также мощные беспилотные комплексы", – говорит эксперт.

Кроме того, выбивание российских войск с территории Украины зависит и от того, насколько верхушка в России будет способна влиять на Путина и убеждать его перейти к переговорам и уже во время переговоров определить условия вывода российских войск.

Напомним, военный эксперт Олег Жданов заявил, что наступательная операция российской армии может продлиться еще 7-10 дней. После этого силы оккупантов будут истощены для ведения активных боев. При этом войска РФ теряют на войне в Украине всю боеспособность.

Ранее советник главы ОП Алексей Арестович заявил, что российские войска начали наступление на всех направлениях. В частности, 25-тысячная группировка оккупантов попытается захватить города Краматорск и Славянск.