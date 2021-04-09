ЦИК официально признала "организатора референдума ДНР" победителем на довыборах в Раду

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) 9 апреля официально признала победу мэра Доброполья Андрея Аксенова на довыборах в Верховную Раду Украины по одномандатному избирательному округу №50 (Донецкая область).

Об этом объявила пресс-служба ЦИК на официальном сайте. Таким образом, комиссия признала мэра Доброполья, который пошел на выборы как кандидат от партии "Порядок", избранным нардепом (чтобы посмотреть видео заседания ЦИК, доскролльте страницу до конца).

За Аксенова отдали 19 949 голосов – более 64% от числа избирателей, принявших участие в голосовании. Соответствующий протокол подписали все присутствующие на заседании члены комиссии.

В то же время в сообщении подчеркивается, что ведомство не могло отказать этому кандидату в регистрации на промежуточных выборах, поскольку "может действовать исключительно на основании, в пределах полномочий и способом, которые предусмотрены Конституцией и законами" страны.

Закон "О выборах народных депутатов Украины" четко определяет перечень оснований для отказа в регистрации кандидатов или отмены регистрации, и этот перечень является исчерпывающим, написала пресс-служба.

"Обвинения любого кандидата в сепаратизме или любом преступлении, в том числе и возбуждения уголовного дела, не является основанием для отказа в регистрации или отмены регистрации кандидата в народные депутаты Украины, поскольку такие действия должны устанавливаться в судебном порядке",– заявила Центральная избирательная комиссия.

Заседание ЦИК 9 апреля Скриншот видео

Также закон не предусматривает отказ в регистрации на выборы лица, у которого обнаружено гражданство другого государства, пока кандидат является гражданином Украины.

Подчеркивается, что отказать в регистрации могут лицам, в отношении которых вступил в силу обвинительный приговор суда за умышленное преступление.

Вопрос участия в выборах Аксенова был предметом судебного разбирательства, но суды констатировали отсутствие оснований для отмены регистрации.

"Вопрос о наличии двойного гражданства или причастности отдельных лиц к антигосударственной деятельности выходят за пределы компетенции комиссии и лежат в плоскости ответственности других государственных органов", – отметила пресс-служба.

Напомним:

28 марта в Украине прошли промежуточные выборы депутатов в Верховную Раду, а также повторные выборы в 186 местных советов.

По данным экзит-пола, Аксенов получал 65,5% голосов.

Второе место на довыборах в Раду в Донецкой области занял Валентин Рыбин, который шел от "Партии Шария" (3963 голоса или 13%).

Журналисты сообщили, что мэр Доброполья в 2014 году якобы организовывал "референдум ДНР", а в 2018-м был объявлен в розыск по подозрению в подделке документов и коррупции.

cvk.gov.ua

Как ранее писал OBOZREVATEL: