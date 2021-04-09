ЦВК офіційно визнала "організатора референдуму ДНР" переможцем на довиборах у Раду

Центральна виборча комісія (ЦВК) 9 квітня офіційно визнала перемогу мера Добропілля Андрія Аксьонова на довиборах у Верховну Раду України в одномандатному виборчому округу №50 (Донецька область).

Про це повідомила пресслужба ЦВК на офіційному сайті. Так, комісія визнала мера Добропілля, який пішов на вибори як кандидат від партії "Порядок", обраним нардепом (щоб подивитися відео засідання ЦВК, доскрольте сторінку до кінця).

За Аксьонова віддали 19 949 голосів – більше за 64% від кількості виборців, які взяли участь у голосуванні. Відповідний протокол підписали всі присутні на засіданні члени комісії.

Водночас у повідомленні підкреслюється, що відомство не могло відмовити цьому кандидатові в реєстрації на проміжних виборах, оскільки "може діяти виключно на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами" країни.

Закон "Про вибори народних депутатів України" чітко визначає перелік підстав для відмови в реєстрації кандидатів або скасування реєстрації, і цей перелік є вичерпним, написала пресслужба.

"Звинувачення будь-якого кандидата в сепаратизмі або будь-якому злочині, зокрема й порушення кримінальної справи, не є підставою для відмови в реєстрації або скасування реєстрації кандидата в народні депутати України, оскільки такі дії повинні встановлюватися в судовому порядку",– заявила Центральна виборча комісія.

Засідання ЦВК 9 квітня Скриншот відео

Також закон не передбачає відмову в реєстрації на вибори особи, у якої виявлено громадянство іншої держави, поки кандидат є громадянином України.

Підкреслюється, що відмовити в реєстрації можуть особам, щодо яких набрав чинності обвинувальний вирок суду за умисний злочин.

Питання участі у виборах Аксьонова було предметом судового розгляду, але суди констатували відсутність підстав для скасування реєстрації.

"Питання про наявність подвійного громадянства або причетність окремих осіб до антидержавної діяльності виходять за межі компетенції комісії та лежать у площині відповідальності інших державних органів", – зазначила пресслужба.

Нагадаємо:

28 березня в Україні пройшли проміжні вибори депутатів до Верховної Ради, а також повторні вибори в 186 місцевих рад.

За даними екзитполу, Аксьонов отримував 65,5% голосів.

Друге місце на довиборах у Раду в Донецькій області посів Валентин Рибін, який ішов від "Партії Шарія" (3963 голоси або 13%).

Журналісти повідомили, що мер Добропілля в 2014 році нібито організовував "референдум ДНР", а в 2018-му був оголошений у розшук за підозрою в підробці документів і корупції.

cvk.gov.ua

Як раніше писав OBOZREVATEL: