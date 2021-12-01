Украинцы 30 лет назад выбрали независимость: как Киев распрощался с СССР. Фото

Анна Паскевич
Политика
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90,32% проголосовавших на референдуме 1991 года поддержали независимость Украины

Ровно 30 лет назад, 1 декабря 1991 года, в Украине состоялся общенациональный референдум о независимости.

В бюллетене был один вопрос: "Подтверждаете ли Вы Акт провозглашения независимости Украины?"; также был приведен текст Акта, который Верховная Рада приняла 24 августа 1991 года.

В референдуме, согласно официальным данным, приняли участие 31 миллион 891 тысяч 742 человека, что на тот момент составляло 84,18% населения Украины. 90,32% проголосовавших (более 28,8 миллиона человек) поддержали независимость Украины.

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Больше всего противников независимости оказалось в Крыму. Но и там их было меньше половины.

В бюллетене на референдуме 1991 года был один вопрос
Как за независимость Украины в 1991 году проголосовали в регионах

  • Тернопольская область – 98,67%

  • Ивано-Франковская область – 98,42%

  • Львовская область – 97,46%

  • Волынская область – 96,32%

  • Хмельницкая область – 96,30%

  • Черкасская область – 96,03%

  • Ровенская область – 95,96%

  • Киевская область – 95,52%

  • Винницкая область – 95,43%

  • Житомирская область – 95,06%

  • Полтавская область – 94,93%

  • Кировоградская область – 93,88%

  • Черниговская область – 93,74%

  • Киев – 92,88%

  • Черновицкая область – 92,78%

  • Сумская область – 92,61%

  • Закарпатская область – 92,59%

  • Запорожская область – 90,66%

  • Днепропетровская область – 90,36%

  • Херсонская область – 90,13%

  • Николаевская область – 89,45%

  • Харьковская область – 86,33%

  • Одесская область – 85,38%

  • Донецкая область – 83,90%

  • Луганская область – 83,36%

  • Севастополь – 57,07%

  • Крымская АССР – 54,19%.

Как выглядела поддержка Акта провозглашения независимости Украины
90,32% проголосовавших на референдуме поддержали независимость Украины
Как голосовали против Акта провозглашения независимости Украины
Больше всего противников независимости оказалось в Крыму

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети на реалистичных фото показали последние месяцы существования СССР. В кадр попали длинные очереди, уличная торговля и женщины-шахтеры.

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