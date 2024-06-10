Максимум за 11 лет. Солнце близится к своему взрывному пику: последствия могут быть существенными

Недавно гораздо больше людей во всем мире, чем обычно, могли невооруженным глазом увидеть северное и южное сияние над головой. Это необычное событие было спровоцировано очень сильной солнечной бурей, повлиявшей на движение магнитного поля Земли.

Солнце достигает максимума своей активности за 11-летний цикл. Это означает, что можно ожидать более взрывных выбросов частиц, пишет Science Alert.

Затем эти очень быстрые и горячие частицы мчатся вниз по линиям магнитного поля Земли – в направлении действия магнита – пока они не ударятся с нейтральной, холодной атмосферной частицей, например кислород, водород или азот. В этот момент часть этой энергии теряется, и это нагревает местную среду.

Однако атмосферные частицы не любят быть энергичными, поэтому высвобождают часть этой энергии в видимом диапазоне света. Далее, в зависимости от того, какой элемент слишком горячий, можно увидеть разный набор длин волн и цветов излучения в видимом диапазоне электромагнитного спектра. Это источник полярных сияний, которые мы можем наблюдать в высоких широтах, а во время сильных солнечных явлений в низших широтах.

Так что же позволило увидеть полярное сияние гораздо южнее северного полушария?

Магнитное поле Земли постоянно, но может сжиматься и высвобождаться в зависимости от того, насколько сильно греет Солнце. Простой способ подумать об этом – представить два наполовину надутые воздушные шарики, сжатые друг к другу. Если надуть один воздушный шарик, добавив в него больше газа, давление увеличится и толкнет меньший воздушный шарик назад. Когда вы испускаете дополнительный газ, меньший воздушный шар расслабляется и толкается назад.

То есть, чем сильнее это давление, тем ближе к экватору пододвигаются соответствующие линии магнитного поля, и можно увидеть полярные сияния.

Для современной инфраструктуры самые большие токи генерируются в линиях электропередач, железнодорожных путях и подземных трубопроводах. Скорость этого движения также принципиальна и отслеживается методом измерения того, как возбужденное магнитное поле различается от "нормального". Один из таких показателей, используемый исследователями, называется индексом возмущенного штормового времени.

Изменения в магнитном поле Земли также могут влиять на будущее

Люди не видят этих изменений, но это может сильно повлиять на точность системы определения GPS, поскольку считывание географического места зависит от времени между вашим устройством и спутником. Увеличение электронной плотности (количества частиц на пути сигнала) приводит к искривлению волны, то есть ей требуется больше времени, чтобы достичь вашего устройства.

Эти изменения также могут повлиять на скорость спутникового Интернета и радиационные пояса планеты. Это тор высокоэнергетических заряженных частиц, преимущественно электронов, примерно в 13 000 км от поверхности. Геомагнитная буря может вытолкнуть эти частицы в нижние слои атмосферы. Здесь частицы могут мешать высокочастотному (HF) радио, используемому самолетами, и влиять на концентрацию озона.

Как природное событие, полярные сияния являются чудом. Но еще лучше то, что с каждой сильной геомагнитной бурей мы вносим усовершенствования, помогающие защитить от потенциального ущерба от будущих событий.

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