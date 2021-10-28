Сколько у тебя было до меня? Сексолог объяснила, как отвечать на вопрос о предыдущих партнерах

Вступая в новые отношения, будьте готовы к тому, что рано или поздно любимый человек спросит, сколько половых партнеров было до него. И независимо от вашего сексуального опыта, этот вопрос может сильно смутить и даже поставить в тупик.

Специально для OBOZREVATEL сексолог-психолог Екатерина Бучинская рассказала, cтоит ли женщине называть число мужчин, которые у нее были до него, и как правильно отвечать на этот вопрос.

По словам эксперта, лучше всего вообще не говорить, сколько партнеров у вас было в прошлом своему мужчине.

"Есть классная поговорка – кто у нас не первый, тот у нас второй. Поставите себя на место партнера. Эта тема всегда интересна, но максимум, что можно – это просто расспросить о прошлых сексуальных экспериментах. Но вот про количество никому не интересно знать, даже если человек назовет 100-200 партнеров", – объясняет Екатерина Бучинская.

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Сексолог говорит, что на новые отношения с мужчиной совершенно никак не повлияет большое количество сексуальных партнеров. Но только в том случае, если вы об этом умолчите.

"Это может спугнуть. Мужчине нравится чувствовать, что он якобы первый, самый главный и важный, и что первые сексуальные эксперименты вы проводили с ним", – отметила специалист.

Также Бучинская советует не показывать сразу все свои козыри и опыт, технику оральных и мануальных ласк, а пробовать раскрываться по чуть-чуть.

"Нужно говорить, что хотели бы попробовать еще именно с этим мужчиной. Делать упор на том, что с этим партнером хочется. Такие слова поднимают мужчине эго, он себя чувствует важным и нужным", – рекомендует Екатерина, подметив, что это биологическая потребность мужчин.

Поэтому сексолог советует не называть количество партнеров ни при каких раскладах. По ее словам, как показывает практика, это число потом всплывает в каких-то ссорах, и начнутся упреки и тыканья.

Она советует применять женскую хитрость и отвечать на этот компрометирующий мужской вопрос так: "Дорогой, вот сейчас я понимаю, что у меня до тебя вообще никого не было. Вот никого не могу вспомнить".

По словам Бучинской, такая женская хитрость будет "во благо и на пользу".

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