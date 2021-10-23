Разные кровати и легкий БДСМ: Кухар, Матвиенко и Сумская рассказали, как подогревают страсть в отношениях

Украинские звезды поделились секретами, как сохранить страсть в длительных отношениях: это сексуальное белье, долгие гастрольные туры, легкий БДСМ и даже ссоры. О своих методах рассказали прима-балерина Екатерина Кухар, певица Тоня Матвиенко и актриса Ольга Сумская.

На интимный вопрос знаменитости ответили в программе "Зірковий шлях". OBOZREVATEL публикует самые интересные мнения:

Екатерина Кухар

Известная балерина сказала, что очень любит покупать красивое белье и делает это неожиданно для мужа. Еще одним секретом она назвала подарки-сюрпризы. "Люблю какие-то повязки на глаза", – призналась Кухар.

Ее муж Александр Стоянов ответил на провокационный вопрос с юмором. "Подогревают страсть супругов... расставанием после бурных ссор!" – сказал мужчина.

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Он заявил, что подобные ссоры в их паре бывают примерно раз в полгода. Правда, расстаются Екатерина и Александр ненадолго – на несколько часов.

"Мне очень нравятся такого формата дела. Это бывает раз в полгода, но ты когда миришься, эйфория тоже зашкаливает. Все же взрослые люди. После ссоры офигенные ощущения. Прям рекомендую всем ссориться, а потом мириться", – рассказал артист балета.

Тоня Матвиенко

А вот певцы Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян любят расставаться надолго. К примеру, уезжают на нескольконедельный гастрольный тур, что придает страсть их отношениям.

"Наоборот классно, ты не успеваешь соскучиться. Даже было, кажется, больше трех недель, когда я Арсена не видела. Это, знаете, приезжает как новый человек. И ты так... раздеться не можешь", – призналась украинская артистка.

Ольга Сумская

По мнению актрисы, мужчины любят глазами. "У меня теперь домашняя база очень соблазнительная", – намекнула звезда на коллекцию своего белья.

Она и муж, актер Виталий Борисюк, спят в отдельных спальнях. "И это абсолютно нормально, я считаю... Лучше постучать: "Графиня, к вам можно?" – "Да". И мне это так нравится. Я мечтала об этом", – призналась Сумская.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Тоня Матвиенко рассказала в интервью нашему изданию о своем отношении к пластическим операциям, а также раскрыла секреты красоты. Материал можно почитать по ссылке.