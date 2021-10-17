Сексолог рассказала, почему нужно перестать верить в нимфоманию и фригидность. Эксклюзив

В прошлом женщинам с повышенным сексуальным влечением ставили диагноз "бешенство матки", а тех, кто не мог достичь оргазма, обзывали "фригидными". Современные сексологи же уверяют, что это – особенности организма, не требующие лечения.

Специально для OBOZREVATEL сексолог-психолог Екатерина Бучинская рассказала, почему нимфомания и фригидность – это не сексуальные расстройства, а детские психотравмы.

Бучинская объясняет, что нимфомания – это когда очень много хочется секса. Но это не расстройство, а физиологический аспект и данность, с которой человек рождается.

Нимфомания – это не расстройство, а данность, с которой человек рождается.

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"Как у кого-то потребность больше кушать. Это точно также и абсолютно нормально. Женщина может хотеть пять раз в день, для нее это круто. Вопрос в другом – чтобы найти партнера, который это принимает и удовлетворяет", – говорит Екатерина.

По словам сексолога-психолога, нимфомания сильно раскрученная. Обычно нимфоманками называют женщин с сильным половым желанием, которые не знают, как удовлетворять свою потребность экологично для себя и без крайностей.

"Здесь может скрываться психологическая скрытая выгода. "Нимфоманками" могут быть женщины, которым в детстве не хватило любви и принятия папы. Для них любовь – это когда есть близость и контакт, но они не умеют правильно строить отношения и выстраивать диалог с партнером. Поэтому выбирают только секс, даже не понимая этого", – подчеркивает специалист.

Скрытое желание нимфоманки – побыть наедине с человеком и почувствовать, что ее любят и принимают.

Как говорит эксперт, реальные проблемы в сексе начинаются, когда партнеры не подходят друг другу из-за разной половой конституции.

"Высокая половая конституция не значит, что этому человеку нужен постоянный секс с проникновением. Нужна разрядка и сексуальные игры. К примеру, взаимная мастурбация. Она поможет, чтобы не насиловать себя и не делать жертвой", – рассказывает Екатерина.

К примеру, помочь получить разрядку партнеру с высокой половой конституцией можно, прошептав ему свои эротические фантазии, а также с помощью ласк рукой или игрушек.

Екатерина Бучинская утверждает, что такому человеку главное, чтобы присутствовали эти ласки, чтобы он не закрылся и не ушел сам мастурбировать по-тихому в ванную или искать кого-то на стороне.

"С утра это может минет или другие оральные ласки, в обед – мастурбация, а вечером – петтинг или секс. Секс-шоп в помощь. Там есть и мужские мастурбаторы, и разные игрушки, которые можно использовать вместе. Также можно вместе смотреть порно. Главное – чтобы партнер не чувствовал себя одиноким и покинутым", – отмечает специалист.

Фригидность или аноргазмия есть у очень минимального процента женщин.

Кроме того, Бучинская говорит, что фригидность – очень устарелое понятие, описывающее женщин, которые не могут испытывать оргазм. Сейчас фригидность называют аноргазмией. По словам эксперта, это сексуальное расстройство есть у очень минимального процента женщин.

"Сексуальность начинает формироваться с момента рождения: были ли запреты на мастурбацию, просмотр порно или говорили, что хорошие девочки не занимаются сексом и так далее. Такие негативные установки сформировали отношение к сексу, как к чему-то плохому и грязному", – рассказывает Бучинская.

А если были наказания за мастурбацию, то сформировался триггер: секс – это плохо. По словам Екатерины, это может перенестись во взрослую жизнь и доставить немало неприятностей. Например, повлиять на первый сексуальный опыт и оставить отторжение к сексу на всю жизнь.

Женщины, думающие, что у них аноргазмия, по всей вероятности, просто не умели правильно возбуждаться и достигать разрядки.

На отсутствие оргазма влияют не доверительные отношения с партнером, отсутствие прелюдии, ласки и спокойствия, стресс, напряжение, нежелание и другие факторы неблагоприятной атмосферы.

Бучинская уверена, что эти проблемы идут из головы, поэтому легко прорабатываются с психологом или сексологом. По ее словам, нельзя называть фригидной женщину, которая просто до конца себя не познала.

Нельзя называть фригидной женщину, которая просто до конца себя не познала.

"Есть такие партнеры, которые говорят: "С тобой что-то не так. Со мной все кончали, а ты неправильная". Это наслаивается как триггер. Это как ребенку говорить, что он дебил, и он вырастет дебилом, а если говорить, что он – гений, то он и станет гением", – объясняет сексолог.

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