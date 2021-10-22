Сексолог назвала главную опасность сайтов знакомств и раскрыла, чем полезен секс на первом свидании. Эксклюзив

В современном мире познакомиться с кем-то "на улице" довольно тяжело, поэтому люди часто ищут партнеров в сети. Но мало кто из женщин знает об опасности, которая может скрываться за профилем симпатичного состоятельного мужчины.

Специально для OBOZREVATEL сексолог-психолог Екатерина Бучинская рассказала, какие мужчины чаще всего встречаются на сайтах знакомств, почему правило 3 свиданий не работает и как определить, нужен ли партнеру только секс без отношений.

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Бучинская говорит, что на сайтах знакомств секс чаще всего предлагают два типа мужчин:

занятые работой и бизнесом, у которых нет времени на свидания и отношения, но они взамен могут предложить материальную помощь или подарки;

ленивые, наглые мужчины с комплексами, которые предлагают это с надеждой "авось согласится".

Сексолог утверждает, что таких мужчин стоит обходить, если ищите партнера на перспективу.

"Если вы ищете отношения, то тогда и стоит строить знакомства на отношениях. А мужчин, которые предлагают секс на первом свидании или отношения без обязательств, мы обходим стороной, просто не выбираем", – рекомендует Екатерина.

При этом она отмечает, что есть большое количество женщин, которым это может быть интересно по разным причинам. К примеру, если в браке не клеится сексуальная жизнь с мужем или если много своих проектов и работы.

По словам Екатерины, но если женщина хочет и по моральным принципам ей подходит секс на первом свидании, то ничего плохого в этом нет.

"Бывает, что люди сразу на первом свидании понимают, что это их человек. И если у женщины хорошая самооценка, есть уверенность в себе и уважение к своим чувствам, то это ничем не грозит. Но очень важно понимать свою ценность и не должно быть мысли, что завтра он не позвонит", – рассказывает эксперт.

При этом если вы хотите, но руководствуетесь правилом 3 свиданий и своими переживаниями, что завтра он не позвонит, то все-таки лучше оттянуть момент первой интимной близости.

"Эти три свидания нужны для того, чтобы человека узнать, пообщаться, сблизиться, "принюхаться", понять, готовы ли вы. Первые встречи направлены на то, чтобы просто узнать друг друга и принять адекватное решение, а не означают, что можно галочку поставить и все, можно", – объясняет Бучинская.

Она утверждает, что если есть нерешенные вопросы с самооценкой, секс на первом свидании психологически навредит.

"Но если вы психологически готовы, зрелы и знаете, что справитесь, независимо от того позвонит-не позвонит, и вы уверены в том, что идете на этот шаг только из-за страсти, то тогда окей", – говорит специалист.

Также она отметила, что женщин больше всего пугает отношение мужчин и то, что он может подумать, если все-таки принять предложение о сексе.

"Как показывает практика, очень много пар, которые давно вместе, занимались сексом на первом свидании. Это говорит о том, что люди интуитивно приняли это решение и вышло настолько классно, что получилось эту коммуникацию правильно перевести. Никто никому никаких комплексов не навешивал: "давалка", "проститутка – ноги раздвинула и с другими так" и так далее. Нормальный человек такого никогда не скажет", – отмечает сексолог.

Но есть и другие подводные камни. Новому сексуальному партнеру могут быть просто неинтересны отношения. В этом случае, говорит эксперт, следует сразу спросить об этом.

"Мы имеем право спрашивать все, что нас интересует. Не нужно жить догадками. Если вы сразу чувствуете неопределенность в отношениях и закрадывается мысль, что ему от вас только секс нужен, то сразу задайте в лоб вопрос и объясните, почему это чувствуете", – утверждает Екатерина.

Как говорит Бучинская, у женщин заложено молчать, терпеть и ждать, но это деструктивная позиция. Важно помнить, что всегда найдется тот, кто будет соответствовать вашим требованиям и принципам.

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