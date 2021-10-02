Мифы о сексе 35+: о чем молчит партнер. Интервью с сексологом

Украинцы придумали множество мифов, связанных с сексом после 35. Среди них – страх потери сексуального вожделения, боязнь стать нежеланными из-за возрастных изменений и многое другое.

Многие искренне верят, что к 35 годам влагалище становится "ведром", а у мужчины перестает "вставать". Об этих негативных установках все молчат и стесняются поделиться своими переживаниями с партнером.

В эксклюзивном материале для OBOZREVATEL психолог-сексолог Татьяна Славина развеяла самые популярные мифы, связанные с сексом в среднем возрасте, беспокоящие многих.

Миф: Секс после 35 лет заканчивается.

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Мнение сексолога: "Возраст, когда секс заканчивается, зависит от половой конституции, состояния здоровья и отношения людей к сексу. Если люди считают, что секс заканчивается в 40, они в 40 и закончат им заниматься, даже если будет возможность продолжать.

А если пара считает, что и в 80 лет все может продолжаться, то у них в этом возрасте может быть секс. То есть, ограничения только у нас в голове".

Миф: Женщины среднего возраста выбирают молодых любовников.

Мнение сексолога: "Есть биологическая основа такого выбора. У более молодого мужчины сильнее потенция, высокий уровень тестостерона, желания и потребностей. А у взрослых женщин больше опыта, они понимают, как они хотят, и знают свое тело. Поэтому их желание и потребности растут. В этом плане молодые мужчины "с возможностями" и зрелые женщины "с желаниями" совпадают".

Миф: Секс в зрелом возрасте лечит от болезней.

Мнение сексолога: "Нет, но секс в любом возрасте – это здоровье.Поэтому можно даже судить, что чем качественнее секс и чем больше желания, тем более высокий показатель состояния здоровья у человека.

При проблемах со здоровьем, соответственно, человеку не хочется секса".

Миф: Если женщина не научилась достигать оргазма к 35 годам, то она фригидная.

Мнение сексолога: "Это неправда. Получать оргазм от секса женщина может в любом возрасте. Но чем раньше она начинает работать над этим, тем лучше будут перспективы.

Женщина, которая лучше чувствует свое тело и знает, как достигнуть оргазма, не отнимает у себя лучшие годы жизни и не ждет 40 лет, чтобы сказать: "О боги, я поняла, что такое оргазм" и "где мои 20 лет, которые я потеряла".

Миф: Если у женщины частые перепады настроения, то ей "просто мужика не хватает".

Мнение сексолога: "Секс однозначно влияет на здоровье и эмоциональное состояние и женщины, и мужчины. Но переводить все только на тему секса неправильно. Потому что фразы "тебе просто мужика не хватает" и "найди себе мужика и будет тебе счастье" тоже не верны. Кроме секса и партнера у нас есть мы сами.Поэтому ценность "Я" всегда первоочередная, а потом уже ценность партнера и ценность "мы".

Я бы так не сказала: "иди по*рахайся и все твои проблемы решатся". Но у некоторых бывает и так, наверное".

Миф: У мужчин после 35 лет пропадает желание заниматься сексом.

Мнение сексолога: "К этому есть биологические предпосылки, потому что самый пик половой активности у мужчин начинается в 18 лет. После 23-25 лет уровень тестостерона начинает снижаться примерно по 1 проценту в год.

Соответственно, в более зрелом возрасте потребность в количестве секса уменьшается, но увеличивается потребность в качестве секса. Поэтому часто зрелым мужчинам хочется близости и чувственности с партнершей".

Миф: с помощью секса можно похудеть, поэтому полные женщины за 35 просто не занимаются любовью.

Мнение сексолога: "Неправда.Есть сексуально активные пышечки, а есть худышки, у которых нет секса.От определенных видов поз действительно улучшается гибкость и растяжка. Давайте сохраним этот миф для женщин и скажем, что чем больше и качественнее у них секс, тем лучше у них будет тело".

Миф: с возрастом влагалище безвозвратно растягивается.

Мнение сексолога: "Это зависит не от возраста и не от растяжения стенок влагалища, а от состояния мышц тазового дна. Если не вести сидячий образ жизни, заниматься спортом и имбилдингом (интимным фитнесом), то возраст не страшен. Также тонус интимных мышц позитивно влияет на качество ощущений во время секса".

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