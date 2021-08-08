10 фактов о женском оргазме, о которых не знают мужчины

Женщин, страдающих фригидностью, не более 2% в мире. Остальные 98% могут и хотят испытывать оргазмы. Но этому мешает недостаточное сексуальное просвещение, комплексы и незнание своего тела.

К тому же, наши партнеры часто не хотят узнавать что-то новое и пускают интимную жизнь на самотек. OBOZREVATEL собрал неочевидные факты о "высшем" наслаждении, о которых мужчины могут даже не догадываться.

Эту подборку мы приурочили к 8 августа – Международному дню женского оргазма.

1. Естественное обезболивающее

Секс может помочь расслабиться, а хороший секс – еще и избавить от боли. Доказано, что во время оргазма ощущение боли у женщины действительно притупляется.

2. Один за другим

В отличие от мужчины, женщина сразу после достижения оргазма может достичь следующего без рефрактерного периода. На сегодня самое большое количество женских оргазмов, зарегистрированных врачами, составило 134 раза за один час.

3. В два раза дольше

Женский оргазм может длиться до 20 секунд, тогда как мужской только до 10. А если достичь нескольких оргазмов подряд, то задержаться на "седьмом небе" можно надолго. Мультиоргазм в редких случаях достигает полутора часов.

4. Без прикосновений

Некоторые женщины испытывают чувство оргазма во время физических упражнений, медитируя или даже когда просто слишком возбуждены – "силой мысли". За это отвечает специальный отдел мозга – гипоталамус, связанный с эмоциями и производством гормонов.

А вот во время полового акта или мастурбации оргазм помогает нам ощутить генитальная сенсорная область коры мозга, таламус и мозжечок.

5. Обострение нюха

Оргазм усиливает выработку гормона пролактина, а он активизирует работу той области головного мозга, которая отвечает за восприятие запахов.

Поэтому женщины во время самого ответственного момента могут отвлечься на неприятный запах партнера, который до секса даже не замечали.

6. Сон как у младенца

Тот же гормон пролактин способствует быстрому засыпанию. Кроме того, во время секса женщина чаще и глубже дышит, а это насыщает организм кислородом, что тоже способствует крепкому сну.

7. Ложное чувство влюбленности

Из-за больших выбросов окситоцина и вазопресина (во время секса их вырабатывается примерно на 400% больше, чем в процессе самоудовлетворения) появляется сильное чувство привязанности и ощущение, что этот парень – тот самый. Эти гормоны являются также причиной того, что женщинам после секса хочется обниматься и говорить со своим партнером.

8. Лишний вес мешает

И тут дело не только в стеснении и комплексах из-за внешности. У людей с избыточной массой тела наблюдаются нарушения в синтезе дофамина. А если в организме снижен уровень дофамина, то достичь "пика" в сексе довольно сложно.

9. Мгновенное увеличение груди

За несколько минут до оргазма грудь женщины набухает и увеличивается на несколько миллиметров в объеме, и ее размер становится больше до 1 см.

Интересно, что в этот момент клитор, наоборот, уменьшается. И не на один сантиметр, а в половину. Спустя 5-10 секунд после оргазма и клитор, и грудь восстанавливают свои размеры.

10. Точка G – это клитор

Самые прогрессивные исследователи прекратили спор о наличии в женском теле точки G. Признали, что это маркетинговый ход. Но все же одни женщины могут оргазмировать во время внутренней стимуляции влагалища, другие же только из-за внешней клиторальной.

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