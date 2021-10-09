'А что мужики скажут': сексолог рассказала, что делать с маленьким размером и кому нужна интимная пластика. Эксклюзив

Практически все мужчины и женщины сталкиваются с неуверенностью из-за своего тела. Некоторых не устраивает размер полового члена, других смущают складочки на животе или целлюлит, третьи вообще хотят выбелить себе половые органы.

Зачем бороться со стереотипами, почему не нужно бежать под нож пластического хирурга и как улучшить качество половой жизни с помощью простых разговоров – рассказывает сексолог-психолог Екатерина Бучинская эксклюзивно для OBOZREVATEL.

– Почему мужчины часто комплексуют из-за своего размера?

– Это социальный миф, что должен быть "большой". Но если задуматься, для чего он нужен? Для того чтобы хвастаться перед друзьями или для того, чтобы женщина получала удовольствие?

Видео дня

Если мы нацелены на доставление удовольствия, то с точки зрения физиологии достаточно небольшого размера, поскольку чувствительная зона влагалища находится на расстоянии 6 сантиметров.

Кроме того, можно доставлять удовольствие разным способом: с помощью рук, языка и игрушек. Важно, чтобы между партнерами было доверие и коммуникация. Женщина должна говорить, как ей нравится. Это вообще не проблема, это больше психологический момент и социальный стереотип.

У нас нет образования, которое рассказывало бы, какой размер подойдет. Есть только установки, что должен быть "большой". Но это неправда, на самом деле. Есть женщины, которым большой размер не подходит, им больно.

– Как мужчине справиться с неуверенностью из-за небольшого размера?

– В крайнем случае, в секс-шопах продаются специальные насадки для члена, которые хотя и не увеличивают размер, но больше заполняют влагалище. Это нужно, если у женщины есть потребность из-за более широкого влагалища. Но, как правило, можно обойтись беседой.

Нужно задать себе вопрос: "Для чего?". То есть, спросить себя, на что это влияет. Как правило, неуверенность влияет на качество половой жизни и на то, "что там мужики-пацаны обо мне скажут", и чтобы партнерша не засмеялась.

Уверенность в себе – это индивидуальный вопрос и прорабатывается отдельного в кабинете специалиста психотерапевта или сексолога.

– А что делать женщине, если она стесняется своего тела, боится лишних складочек на животе?

– Нужно работать со стыдом и принятием своего тела, потому что у женщины есть в голове стереотип об идеальной картинке. Мир соцсетей, реклама и СМИ диктуют нам, что все такие идеальные и красивые. Может, кто-то где-то что-то говорил, либо опыт предыдущих партнеров из серии "ты жирная, страшная", либо она сама себе придумала.

Но, как правило, большая часть населения – это абсолютно обычные женщины со складочками и целлюлитом. Многие из них рожают, это нормальный естественный процесс.

Но если есть такая неуверенность и вы видите, что что-то не так, то за собой просто нужно следить и не запускать. Пойти в спортзал, следить за питанием, если вообще никак и хочется быть идеальной.

– А что делать остальным людям, которые не стремятся быть идеальными, но все же бояться раскрепоститься в постели?

– Очень важен контакт с партнером. Как правило, мужчины говорят: "я тебя и так люблю, меня все устраивает". Стоит понять для себя, что мужчины вообще не обращают на это внимание, это только тараканы у женщин.

Поэтому нужно бороться с зацикленностью, которая мешает расслабиться во время секса. Ведь даже люди с лишним весом нормально оргазмируют и получают удовольствие.

– Эстетическая интимная пластическая хирургия может улучшить секс?

– Эстетическую медицину рекомендуют только в тех случаях, когда действительно есть патология, мешающая передвижениям. Есть женщины, у которых, например, большие половые губы. Они выпирают, трутся и доставляют физический дискомфорт. Им это рекомендовано.

Такие операции также нужны после разрывов во время родов. Но опять же, если все нормально, то откуда у человека потребность в себе что-то изменить?

Это навязано порно, где все идеально и актеры выбелены, вылизаны и с идеальной эпиляцией. Нужно понимать, что этим актерам платятся огромные деньги и им нужна красивая картинка. Но мы все разные, и природой так заложено.

– А уколы в точку G работают?

– Сейчас популярны уколы в точку G для повышения чувствительности. Но это все бред, оно никак не работает с точки зрения физиологии, но работает с точки зрения психики.

Это эффект плацебо. Женщина, которая уколола себе что-то, думает, что должен быть эффект, и считает, что он появляется. Но это неадекватно, не стоит этого делать.

Любое тело красивое, и, если что-то не устраивает, можно сделать эпиляцию, к примеру. Но какие-то серьезные штуки – это больше психологический момент.

OBOZREVATEL ранее писал: