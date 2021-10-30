Мифы о размере и эрекция в утробе: 7 фактов о пенисе, которые мало кто знает

На уроках биологии и сексуального воспитания рассказывают только крупицы из того, что следовало бы знать каждому. Из-за недостатка знаний потом появляются разные мифы, которым нельзя верить.

К примеру, длина члена никак не связана с размером ноги или носа, а забеременеть можно при прерванном половом акте. OBOZREVATEL собрал самые полезные и интересные факты о пенисе.

Первая и последняя эрекция

Первая эрекция у мальчиков происходит еще в материнской утробе. Об этом свидетельствуют исследования Журнала сексуальности человека. Многие матери не хотят верить, что их сыновья уже в подростковом возрасте ведут интимную жизнь, но природой заложено, что возбуждаться они начинают еще до рождения.

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Отметим, что последняя эрекция у мужчины может случиться после смерти, особенно если причиной гибели стало повреждение головного мозга или кровеносных сосудов.

Пенис можно сломать

В Национальной службе здравоохранения Великобритании рассказали, если пенис сильно скручивается во время эрекции, он может сломаться. Несмотря на то, что у полового члена нет костей, наполненные кровью трубки могут лопнуть.

Согласно исследованиям, такие случаи редки, однако на самом деле они могут случаться чаще, просто большинство мужчин терпят боль и боятся сообщить об этом врачу.

Короткий оргазм

Мужской оргазм длится в среднем 6 секунд, а женский – 23 секунды. Типичная эякуляция состоит из 10-15 сокращений половой мышцы, каждое из которых сопровождается физиологически приятными ощущениями.

Миф о размере

Исследователи British Journal of Urology опровергли миф о том, что пенис пропорционален размеру стопы. Ученые измерили половые члены у 104 британцев всех возрастов и сравнили с их размером ноги. В результате – никаких закономерностей не обнаружили.

Самый большой пенис в мире

Мексиканец Роберто Эскивель Кабрера неофициально считается обладателем самого длинного в мире члена длиной 48 сантиметров и весом 907 граммов. Мужчине даже оформили инвалидность, поскольку ему тяжело ходить с половым органом длиной до колен.

Однако в Книге рекордов Гиннеса записан Джон Фелкон, длина его достоинства составляет 24 сантиметра в спокойном состоянии и 35 сантиметров в эрегированном.

Пересадка кожи

Врачи научились выращивать кожу из крайней плоти половых органов обрезанных мужчин. Из одной такой плоти в лаборатории можно сделать 23 тысячи квадратных метров искусственной кожи, которая необходима, к примеру, пациентам с сильными ожогами.

Вкус спермы

Диета все-таки влияет на вкус спермы. К примеру, мясо и молочные продукты портят вкус мужского семени, делают его соленым и неприятным. А вот в шутках об ананасовом соке есть доля правды. Многие девушки в сети утверждают, что сперма после него становится сладкой.

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