Как улучшить качество секса: модные техники и практики. Разговор с сексологом

Большинство людей до сих пор считают секс и все, что с ним связано, чем-то постыдным. Они не могут решить свои сексуальные проблемы из-за тревожности и стыда говорить на интимную тематику.

У таких людей снижается самооценка и пропадает вера в то, что они могут изменить что-то к лучшему. Наладить интимную жизнь можно с помощью нескольких методик и советов.

В эксклюзивном материале для OBOZREVATEL сексолог-психолог Татьяна Павлова рассказала, как улучшить качество секса. Эксперт назвала несколько методик и техник, помогающих добавить страсти в сексуальную жизнь как мужчины, так и женщины.

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По словам Татьяны, существуют три пункта, которые снижают уровень качества секса и способствуют появлению проблем в интимной жизни.

1. Вы не говорите партнеру о своих желаниях. Хотите сблизиться с партнером? Поговорите с ним о сексе. Вы не только укрепите отношения со второй половинкой, но и будете получать больше наслаждения во время близости.

2. Во время секса думаете о другом. Не стоит думать о борще, оставленном на плите, когда у вас близость с партнером. Прежде чем приступать к интиму, важно освободить свои мысли и избавиться от всего, что может отвлекать.

2. Стесняетесь друг друга и своих чувств во время секса. Не стоит зацикливаться на своих комплексах и думать о том, как партнер отреагирует на ваше тело в постели. Будьте уверены в себе, ведь ничто так не привлекает, как человек, которому нравится его тело.

Как улучшить качество секса: методики и техники от Татьяны Павловой

Кое-кому необходимы длительные предварительные ласки. В таком случае не стоит пренебрегать самоудовлетворением для "разогрева". Естественно, это можно сделать вместе с партнером. Такой вариант особенно подойдет для тех, у кого разное желание длительности прелюдии. И не забывайте про оральный секс, его тоже можно использовать как прелюдию.

Секс-игрушки. Не стоит забывать про их разнообразие: у вас в тумбочке должно быть эрекционное кольцо (оно подходит не только для поддержки эрекции, но и подарит колоссальное удовольствие обоим партнерам); вакуумный стимулятор; анальные пробки (они помогу продлить эрекцию и добавят удовольствия обоим партнерам, можно использовать как мужчине, так и женщине).

Смазки на водной основе и жидкий вибратор. Смазка – поможет в прелюдии и увеличит длительность секса. А жидкий вибратор – добавит чувствительности и чувственности сексу.

Сценарии и ролевые игры – отличный способ разнообразить секс. Важно помнить, что не всегда все может идти по плану. Тем более не бойтесь посмеяться, если вам смешно в некоторых моментах, таким образом вы продемонстрируете максимальное доверие своему партнеру.

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