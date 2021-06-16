Как заниматься сексом в жару

Секс в жаркий период может приносить дискомфорт. Чтобы получить удовольствие и разнообразить ощущения, стоит подготовиться к близости заранее.

Британское издание Red magazine опубликовало 6 правил, которые нужно соблюдать во время летнего секса. Занятия любовью в жару – это настоящее испытание на выносливость для многих пар.

Занятия любовью в прохладном душе или ванной будут комфортнее, чем в жаркой спальне. Оптимальная для вашего тела температура подарит приятные ощущения. Можно принять контрастный душ вместе, а затем перейти в другую комнату.

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Выбирайте комфортное положение в процессе секса, где будут ограничены прикосновения с кожей друг друга, чтобы организм не нагревался. Такие позы обеспечат больше дыхания и меньше контакта с партнером.

Многие пары используют лед во время прелюдии. Если вы еще не играли со льдом в процессе секса – стоит попробовать, ведь экстремальный холод подарит новые ощущения.

Охладите комнату перед занятием сексом. Включите вентилятор или кондиционер, можно просто открыть окно и проветрить, чтобы было больше кислорода.

Положите простыню на несколько часов в морозильную камеру. Перед сексом застелите холодным одеялом кровать – это подарит незабываемые ощущения.

Стоит заняться сексом на полу с плиткой, на мраморной лестнице в доме или возле других холодных поверхностей, которые помогут остыть. Но не нужно перебарщивать, ведь разогретый организм можно легко простудить, даже летом.

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