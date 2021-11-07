'Чувствует себя недомужиком': сексолог рассказала, почему муж изменяет. Эксклюзив

Выходя замуж, женщина уверена, что это – навсегда, что муж любит и никогда не предаст. Но семейная жизнь – всегда проверка на прочность обоих партнеров. И если кому-то в отношениях становится некомфортно, то начинаются "походы налево".

И чаще всего на измену решаются именно мужчины. Сексолог-психолог Екатерина Бучинская эксклюзивно для OBOZREVATEL назвала причины, почему супруги изменяют и как это можно предотвратить.

По словам эксперта, у супружеских измен есть два фактора – психологический и физический.

"Первый фактор – психологический. Он про принятие. Например, если мужчину дома не принимают, не слышат, не считаются с его с мнением и не дают тех эмоциональных чувств, на которые он рассчитывает", – отмечает Бучинская.

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То есть, если в паре нет коммуникации, супруги не умеют обсуждать свои чувства, то каждый закрывается в себе и молчит.

"Это привычка, сформированная в детстве, или шаблон, взятый из книг/фильмов или даже инстинкт самосохранения: чтобы партнер не начал кричать – лучше промолчать", – подчеркнула сексолог.

Она говорит, что когда потребность в любви, принятии, близости и комплиментах не закрыта, то тут начинается "поход налево". Наш мозг так устроен, что если мы чего-то не получаем, то ищем это на стороне.

Екатерина отмечает, что физиологический фактор тоже работает, но уже в плане секса.

"Есть мужчины, которым, к примеру, нравится кунилингус и дольше ласкать женщину, а их жены закрыты к этому и не принимают ласки из-за своих тараканов. Из-за этого партнер чувствует себя нереализованным, чувствует себя "недомужиком". И тогда, чтобы удовлетворить потребность в своих мужских силах, он находит себе женщину, которой это подходит", – объясняет эксперт.

Сексолог добавила, что это происходит, когда не удовлетворяется какая-то потребность на физиологическом уровне, то есть, в сексе, но при этом есть чувство стыда и запрета.

"Но это не просто так: проснулся и пошел изменять. Это всегда процесс, который происходит постепенно, шаг за шагом из каких-то моментов", – подытожила Екатерина Бучинская.

Первое, что нужно делать – всегда проговаривать и обсуждать отношения. Эксперт говорит, что у людей, которые испытывают с друг другом чувство радости, счастья и поддержки, не появляется даже мысли пойти найти кого-то на стороне.

"Есть даже такая поговорка, что к любовнице ходят не за борщом (смеется). Поэтому интересуйтесь потребностями своего партнера на сегодняшний день. Забудьте о том, что ему нравилось, когда вы поженились. Наши вкусовые качества и потребности меняются каждый день точно так же как меняется внешность и привычки", – отметила специалист.

По словам Бучинской, нужно откровенно обсуждать, чего не хватает в отношениях партнеру, и спрашивать его, что хотелось бы изменить.

Также можно поработать с сексологом или психологом, если что-то мешает раскрыться или если появились какие-то комплексы и тараканы, мешающие здоровым отношениям.

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