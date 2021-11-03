7 удивительных фактов о влагалище, которые мало кто знает. Фото

Практически никто не знает свой организм в совершенстве. А об особенностях женских половых органов и подавно. Зачатки гинекологии начали появляться в мире только во второй половине ХІХ века. До этого женщин лечили только от "истерии", и многие умирали от инфекций и заражений во время родов или после незащищенного секса.

Стоит отметить, что ученые "нашли" клитор только в 2009 году, а сегодня науке все еще не под силу разгадать загадку точки G и то, как у женщин работает струйный оргазм. OBOZREVATEL собрал наиболее интересные факты о влагалище, которые многие даже не слышали.

Точка G – миф

Большинство сексологов на консультациях учат пациенток находить точку G, которой на самом деле нет. В 2017 году американские ученые опубликовали в Национальной медицинской библиотеке результаты гинекологического исследования. Они провели вскрытие 13 женщин разных возрастов, чтобы выяснить, действительно ли существует точка G.

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Кроме клитора, уретры и стенок вагины, не обнаружили никаких уплотнений. В мире проводилось более 100 таких опытов за последние 60 лет, однако никто не смог официально подтвердить существование этой эрогенной зоны.

Стоит добавить, что клитор не состоит из одной внешней "горошины", а располагается глубоко внутри. Именно трение его ответвлений о влагалище и отвечает за более интенсивные оргазмы у женщин.

У пениса и влагалища одинаковое происхождение

Эмбрионы мальчика и девочки до 9 недели внутриутробного развития обладают одинаковыми половыми органами. Только с четвертого месяца у плода начинает формироваться головка члена или клитор с половыми губами.

Во время возбуждения вагина удлиняется

В спокойном состоянии длина влагалища примерно 7-15 сантиметров. Но во время возбуждении верхняя часть удлиняется, а матка "уходит" глубже, чтобы появилось место для большего проникновения. Это подтвердили исследования, которые опубликовало издание Karger. Ученые делали слепки 39 женских половых органов до и после возбуждения.

Менструации могут спасать жизнь

Уже сейчас ученые проводят экспериментальные исследования со стволовыми клетками менструальной крови, которые в будущем смогут спасать жизни тяжелобольных пациентов с сердечной недостаточностью. Кровяными выделениями во время менструаций можно "дорастить" мышечные клетки сердца.

Разные виды оргазмов

Порнофильмы искажают наше восприятие о женском оргазме, поэтому мало кто знает, что "разрядка" у женщин бывает совершенно разной: короткой, спокойной, более мощной и продолжительной.

Из-за комплексов, навязанными "порностандартами" женщины стали часто имитировать оргазм во время секса с мужчиной. Это подтвердило большинство подписчиц украинского секс-коуча Наталии Музыки. Они заявили, что притворяются во время секса, чтобы больше понравиться партнеру.

Влагалище самоочищается

Многие девушки стремятся избавиться от своего естественного вагинального запаха. Гинеколог Дженнифер Гантер рассказала для издания BBC, что в США 57% женщин в 2019 году "очистили" свое влагалище.

Важно знать, что такая косметологическая процедура может навредить и привести к молочнице или другим неприятным женским заболеваниям. Даже обычное мыло нарушает чувственную микрофлору, не говоря уже о специальных средствах, парфюмированных спреях и прочем.

Травмы во время родов

Статистика свидетельствует, что каждые третьи роды становятся причиной разрывов влагалалища или требуют хирургического разреза. Большинство девушек боятся рожать именно по этой причине.

Но гинекологи успокаивают, что ткани влагалища из-за активного кровоснабжения регенерируются очень быстро, поэтому кожа на женских половых органах заживает в два раза быстрее, чем на других частях тела.

Информация проверена врачом Виктором Литвиненко.

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