7 мифов о сексе, в которые нужно перестать верить. Интервью с сексологом

Секс – неотъемлемая часть нашей жизни. Однако мифы, которые появляются из-за недостатка знаний в этой теме, способны негативно повлиять не только на качество интимной жизни, но и на здоровье партнеров.

В эксклюзивном материале для OBOZREVATEL сексолог-психолог Диана Тишакова разоблачила самые популярные мифы о сексе. Эксперт рассказала, почему в них не стоит верить.

Миф №1. В первый раз должно быть больно

Если вы испытываете неприятные ощущения во время первого секса, это означает, что вы или ваш партнер делаете что-то неправильно. Девственная плева или "гимен" – это складка слизистой, поэтому во время полового акта ничего не разрывается, и больно быть не должно.

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Миф №2. Есть правильные и неправильные оргазмы

Несмотря на то, что вклад психолога Зигмунда Фрейда в научное познание мира огромный, были и неточности с его стороны. В одной из теорий ученый утверждал, что клиторальные оргазмы – это признак психологической незрелости. Так, он разделил женщин на две группы: одни могли испытывать оргазм только от вагинального проникновения, а другие нет. Кроме того, Фрейд обозначил, что оргазмы, полученные любым другим способом, кроме как при вагинальной стимуляции, неправильные.

За оргазм, полученный от стимуляции влагалища, отвечает клитор (просто с другой стороны). По статистике, от 70 до 80% женщин не могут достичь удовольствие во время полового акта без дополнительной стимуляции клитора.

Миф №3. Стимуляция клитора не нужна во время секса

Как мы упоминали выше, за оргазм у женщин отвечает клитор. Стимулировать его нужно перед и во время самого секса.

Клитор – это женский аналог пениса. И несмотря на то, что этот орган во много раз меньше, он чувствительнее приблизительно в два раза.

Миф №4. Мужчина должен хотеть секса всегда

Желание у мужчин так же, как и у женщин, зависит от внешних обстоятельств: если партнер не хочет либо не может заняться сексом, это не означает, что он импотент.

Мужчины также имеют собственный сексуальный темперамент (высокий, средний и низкий), обусловлен количеством гормонов, вырабатываемых организмом. Поэтому осознанно понизить или повысить сексуальность мужчины без ущерба для психики практически невозможно.

Миф №5. Каждый секс должен заканчиваться оргазмом

Отсутствие удовлетворения не делает секс неполноценным. Cексом занимаются не только для того, чтобы получить оргазм, но и для приятных ощущений во время акта.

Оргазм зависит еще и от внешних раздражителей – при напряжении намного труднее его достичь.

Миф №6. В порно показывают настоящий секс и по нему можно учиться

Порноиндустрия исказила восприятие секса. Порно вредит и мужчинам, и женщинам – оно также влияет на либидо и сексуальное желание, поэтому не стоит верить в эту картинку.

Миф №7. Секс должен быть всегда внезапным и незапланированным

В долгосрочных отношениях интим нужно планировать. Если это негативно влияет на ваше желание – нужно обратиться к специалисту.

Ранее в эксклюзивном материале для OBOZREVATEL сексолог рассказала, как улучшить качество секса. Эксперт назвала несколько методик и техник, помогающих добавить страсти в сексуальную жизнь как мужчины, так и женщины.