5 самых стыдных вопросов сексологу. Эксклюзив

В Украине пока еще нет традиции посещать сексолога, если что-то волнует или не устраивает в сексуальной жизни. Зачастую, люди предпочитают абстрагироваться от интимных проблем.

При этом многие продолжают свято верить, что на ладошках вырастут волосы, если мастурбировать каждый день, а если во время секса набухают половые губы в несколько раз – это точно какое-то воспаление.

OBOZREVATEL вместе с дипломированным психологом-сексологом Дианой Тишаковой решили развеять популярные мифы и узнать наконец, что же случится, если постоянно заниматься самоудовлетворением и какие травмы можно получить от секс-игрушек.

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– Что случится, если мастурбировать каждый день?

– Мастурбировать можно и каждый день. Самое главное – делать это с возбуждением, иначе разрушается цикл сексуального контакта. В этом случае у женщин и мужчин начинаются проблемы с желанием и либидо. То есть, можно мастурбировать столько, сколько есть возбуждение.

Но не стоит прибегать к мастурбации, когда скучно или чтобы скинуть стресс. Потому что это может повлечь проблемы как раз таки с возбуждением.

– А что будет, если вообще не заниматься мастурбацией?

– Можно не мастурбировать вообще, если вам не хочется. Но если хочется, то воздерживаться не стоит, поскольку это может привести к психологическим проблемам. Сексуальная энергия будет накапливаться и перерастать в агрессию, потому что наше либидо напрямую связано с агрессией.

Если не высвобождить эту энергию, то человек становится злой. Но если ему не хочется, то он не мастурбирует и все окей. Бывает такое, что даже при отсутствии мастурбации возбуждение и либидо немного спадают, и когда появляется половой партнер, либидо возвращается в норму.

– Можно ли натереть клитор – вакуумным стимулятором или пальцем?

– Вакуумным стимулятором натереть клитор невозможно при правильном использовании, потому что стимуляция там идет непрямая, вакуумная и очень мягкая. Существует такой миф, что сатисфайер с ваккумной стимуляецией притупляет нервные окончания, а вот вумманайзер – это премиум вибратор, который, наоборот, их обостряет. Но это все неправда, это маркетинговый ход.

Нервные окончания могут притупиться только при сильной стимуляции, но как правило, чувствительность клитора возвращается в течение 2-3 часов после мастурбации.

– Почему женщины пугаются, если их половые органы "набухают" во время сильного возбуждения?

– Женщины пугаются любой своей реакции половых органов, потому что у нас нет хорошего секс-просвещения. Это нормально, когда половые органы набухают, поскольку туда приливает кровь. Чем больше прилило крови – тем ярче оргазм. Если вы хотите красивый эстетический секс с половыми органами как в порно, то тогда это не про ощущения, это только про картинку.

– Можно ли как-то неправильно мастурбировать игрушками и получить травмы?

– Любыми игрушками можно неправильно пользоваться. К примеру, если использовать вагинальную игрушку для анальной стимуляции, то она может потеряться. Именно поэтому для анальной стимуляции нужны именно анальные игрушки, которые не позволят игрушке потеряться внутри прямой кишки.

Также можно, например, использовать неводопроницаемую игрушку в воде и получить травму или, если уронить стеклянную игрушку можно не заметить, как отвалился осколок, и пораниться.

Также есть бактериальная опасность – в том случае, если игрушки не моют. Часто на вагинальных шариках развиваются бактерии, которые потом приводят к заболеваниям флоры влагалища.

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