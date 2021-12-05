Как найти точку G и достичь вагинального оргазма. Видео. Эксклюзив

Даже на пороге 2022 года многие не знают точного ответа на вопрос, существует ли таинственная точка G. Если да, то она помогает достичь такого же бурного оргазма, как в порнофильмах?

OBOZREVATEL решил покопаться в вопросе и расспросил дипломированного психолога-сексолога Диану Тишакову, где находится заветная зона G и как ее "разбудить". Эксперт также объяснила, что нужно делать, чтобы получить тот самый вагинальный оргазм, о котором пишут женские журналы и рассказывают в фильмах (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

По словам Дианы Тишаковой, зона G реально существует. Только, это зона устья ножек клитора, а не точка, как принято считать.

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"Она существует и находится на передней зоне влагалища. Эта зона немножечко ребристая, поскольку там клитор "соприкасается" с внутренней стенкой. И оргазм от зоны G тоже клиторальный, просто другая стимуляция. Чтобы разбудить эту зону, достаточно использовать вибраторы, которые достигают до этой зоны. Это могут быть вибраторы-кролики либо просто обычные вибраторы", – поделилась секс-эксперт.

Сексолог также рассказала, в чем преимущество стимуляции зоны G и как заставить мозг оргазмировать с новой силой.

"Чем хороша эта стимуляция зоны G? Тем, что, когда мы ее стимулируем, туда приливает кровь. И в мозгу появляется связка, что от стимуляции этой зоны может произойти оргазм. И если повторять эти действия с техникой "мост", то достаточно легко научиться оргазмировать только с помощью стимуляции влагалища и без дополнительной стимуляции головки клитора", – объясняет Тишакова.

Диана говорит, что техника "мост" – это, грубо говоря, связка между оргазмом и стимуляцией зоны G. Чтобы ее выполнить, нужно стимулировать клитор параллельно стимуляции влагалища. Специалист утверждает, что это можно делать, как пальцами, так и с помощью мужчины или дилдо.

"Когда женщина начинает чувствовать приближение оргазма, то тогда: либо мужчина продолжает стимуляцию влагалища, а женщина убирает руку, либо же доводит себя до оргазма с помощью дилдо", – отмечает она.

Если так не получается, то можно попробовать сначала пооргазмировать просто с дилдо или с членом внутри, и потом доходить до того, чтобы буквально за три секунды стимуляции случался оргазм. Со временем время оргазма можно увеличить.

"Например, когда получилось сначала 2-3 секунды, дальше это будет 5-10 секунд. И чем дольше женщина будет вот так вот тренироваться и создавать связку между стимуляцией зоны G и наступлением оргазма, ей легче будет получать оргазм во время секса без стимуляции дополнительной головки клитора", – поясняет сексолог Тишакова.

Она рекомендует для этого использовать вибраторы-кролики. С ними достаточно просто убирать этот отросточек с головки клитора и доходить с помощью вибрации до оргазма.

"Намного проще научиться на вибраторе, поскольку с помощью его вибрации приливает кровь к влагалищу. И тогда уже легче будет переходить на обычный дилдо либо член, так как уже будет эта связка", – заключила дипломированный секс-эксперт.

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