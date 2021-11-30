Сексолог назвала топ-5 игрушек, с которыми можно научиться испытывать оргазм. Эксклюзив

Анастасия Польская
Секс
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Сексолог назвала топ-5 игрушек, с которыми можно научиться испытывать оргазм. Эксклюзив

Для многих тема секс-игрушек – это табу или вовсе что-то за рамки выходящее. Но для тех, кто уже разнообразил свою сексуальную жизнь современными девайсами, это удобный и быстрый способ снять нервное напряжение и получить оргазм.

Дипломированный психолог-сексолог и владелица секс-шопа Диана Тишакова эксклюзивно для OBOZREVATEL рассказала, почему нельзя считать, что секс-игрушками пользуются только извращенцы, и какие девайсы нужно обязательно попробовать новичкам, чтобы научиться оргазмировать.

По ее словам, извращенцы – это люди, удовлетворяющие себя способами, которые являются расстройствами сексуального предпочтения. Секс-игрушки не входят в эту категорию.

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Для многих тема секс-игрушек – это табу

"К сожалению, в обществе до сих пор есть табу на мастурбацию, и она все еще не считается нормой, а тут мастурбация, да еще и с игрушками! Какое извращение, прости господи!", – смеется секс-эксперт.

Тишакова отметила, что раньше и наличие посудомоечной машины в доме считалось признаком плохой хозяйки. А сейчас это не имеет никакого отношения к личности женщины. Так же и наличие секс-игрушки не характеризует сексуальную жизнь человека.

"Сексуальность одного человека никогда не будет похожа на сексуальность другого, поэтому не стоит осуждать и так громко высказываться о людях, которые не подпадают под ваши стандарты", – добавила она.

Наличие секс-игрушки никак не характеризует сексуальную жизнь человека
Топ-5 секс-игрушек для новичков

  • Вакуумный стимулятор клитора

Эффект вакуумного стимулятор клитора напоминает качественный куннилингус. Стоит отметить, что игрушка подойдет не только для мастурбации, но и для использования во время секса с партнером.

"Для многих девушек сочетание вагинального проникновения и ласк клитора – это самая короткая дорога к оргазму", – сказала Диана Тишакова.

Эффект вакуумного стимулятор клитора напоминает качественный куннилингус

  • Съедобные лубриканты

Вариант для тех, кто хочет экспериментировать, но пока не созрел для секс-игрушек. Смазки со вкусами позволяют получить новые ощущения от минета и кунилингуса, улучшают скольжение и отлично подходят для мастурбации. Основная задача такого средства – вызвать у вас аппетит и повышенное слюноотделение, что создаст позитивное "якорение" на оральный секс.

Смазки со вкусами позволяют получить новые ощущения от минета и кунилингуса

  • Вибратор с дистанционным управлением

По словам сексолога, это игрушка для смелых пар. Она понравится тем, кого заводит идея скрытой публичности, и тем, чей партнер живет в другом городе или часто ездит в командировки.

Вибратор с дистанционным управлением понравится тем, кого заводит идея скрытой публичности

  • Анальная пробка

Многие не любят анальный секс из-за сложного процесса подготовки и возможных болезненных ощущений. Однако есть много видов стимуляции ануса с помощью секс-игрушек, которые не доставят дискомфорта и привнесут в вашу интимную жизнь новые ощущения.

Один из классических девайсов – это анальная пробка. Она хороша как сама по себе, так и для стимуляции одновременно с вагинальным сексом. Секс-эксперт добавила, что в процессе секса с проникновением с анальной пробкой удовольствие получают оба партнера.

Анальные пробки могут быть разной величины и формы

  • Парный вибратор ("скобка")

Для парного использования можно адаптировать практически любую игрушку. Но если вам хочется стимуляции обоих партнеров во время секса, обратите внимание на вибраторы-"скобки". Игрушка имеет два "отростка", один из которых используется для клитора девушки, а второй помещается во влагалище одновременно с пенисом партнера, также он стимулирует "зону G".

В итоге во время секса дополнительную стимуляцию получают оба участника, что значительно усиливает ощущения и помогает одновременно достичь оргазма.

Для парного использования можно адаптировать практически любую игрушку

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