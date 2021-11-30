Сексолог назвала топ-5 игрушек, с которыми можно научиться испытывать оргазм. Эксклюзив

Для многих тема секс-игрушек – это табу или вовсе что-то за рамки выходящее. Но для тех, кто уже разнообразил свою сексуальную жизнь современными девайсами, это удобный и быстрый способ снять нервное напряжение и получить оргазм.

Дипломированный психолог-сексолог и владелица секс-шопа Диана Тишакова эксклюзивно для OBOZREVATEL рассказала, почему нельзя считать, что секс-игрушками пользуются только извращенцы, и какие девайсы нужно обязательно попробовать новичкам, чтобы научиться оргазмировать.

По ее словам, извращенцы – это люди, удовлетворяющие себя способами, которые являются расстройствами сексуального предпочтения. Секс-игрушки не входят в эту категорию.

Видео дня

"К сожалению, в обществе до сих пор есть табу на мастурбацию, и она все еще не считается нормой, а тут мастурбация, да еще и с игрушками! Какое извращение, прости господи!", – смеется секс-эксперт.

Тишакова отметила, что раньше и наличие посудомоечной машины в доме считалось признаком плохой хозяйки. А сейчас это не имеет никакого отношения к личности женщины. Так же и наличие секс-игрушки не характеризует сексуальную жизнь человека.

"Сексуальность одного человека никогда не будет похожа на сексуальность другого, поэтому не стоит осуждать и так громко высказываться о людях, которые не подпадают под ваши стандарты", – добавила она.

Вакуумный стимулятор клитора

Эффект вакуумного стимулятор клитора напоминает качественный куннилингус. Стоит отметить, что игрушка подойдет не только для мастурбации, но и для использования во время секса с партнером.

"Для многих девушек сочетание вагинального проникновения и ласк клитора – это самая короткая дорога к оргазму", – сказала Диана Тишакова.

Съедобные лубриканты

Вариант для тех, кто хочет экспериментировать, но пока не созрел для секс-игрушек. Смазки со вкусами позволяют получить новые ощущения от минета и кунилингуса, улучшают скольжение и отлично подходят для мастурбации. Основная задача такого средства – вызвать у вас аппетит и повышенное слюноотделение, что создаст позитивное "якорение" на оральный секс.

Вибратор с дистанционным управлением

По словам сексолога, это игрушка для смелых пар. Она понравится тем, кого заводит идея скрытой публичности, и тем, чей партнер живет в другом городе или часто ездит в командировки.

Анальная пробка

Многие не любят анальный секс из-за сложного процесса подготовки и возможных болезненных ощущений. Однако есть много видов стимуляции ануса с помощью секс-игрушек, которые не доставят дискомфорта и привнесут в вашу интимную жизнь новые ощущения.

Один из классических девайсов – это анальная пробка. Она хороша как сама по себе, так и для стимуляции одновременно с вагинальным сексом. Секс-эксперт добавила, что в процессе секса с проникновением с анальной пробкой удовольствие получают оба партнера.

Парный вибратор ("скобка")

Для парного использования можно адаптировать практически любую игрушку. Но если вам хочется стимуляции обоих партнеров во время секса, обратите внимание на вибраторы-"скобки". Игрушка имеет два "отростка", один из которых используется для клитора девушки, а второй помещается во влагалище одновременно с пенисом партнера, также он стимулирует "зону G".

В итоге во время секса дополнительную стимуляцию получают оба участника, что значительно усиливает ощущения и помогает одновременно достичь оргазма.

OBOZREVATEL ранее писал: