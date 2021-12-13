Выспаться за 2 часа. Ученые доказали эффективность метода Сальвадора Дали

Известный испанский живописец Сальвадор Дали предпочитал спать по шесть часов в день, однако это время он дробил на интервалы: 4 часа ночью и 6 раз по 20 минут (итого два часа) в течение дня. Сейчас эту технику сна называют "Сверхчеловек", поскольку она помогает найти решения в трудных задачах и родить новые творческие идеи, а также ощутить прилив сил и энергии.

Эффективность метода доказали французские ученые из университета Сорбонна. Они провели эксперимент, который продемонстрировал, что 20-минутный сон помогает легко справляться даже с, казалось бы, невыполнимыми задачами.

Как работает техника сна "Сверхчеловек"?

Отметим, что этой методикой пользовался не только Дали, но еще и великий изобретатель Томас Эдисон, и художник, ученый и писатель Леонардо да Винчи.

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Когда человек начинает засыпать, он не сразу погружается в глубокий сон, а оказывается в особом состоянии гипнагогии. Он еще имеет связь с явью. Это время также называют фазой N1, а если простым языком – дремотой. Длится такая стадия около 10 минут. В это время засыпающий может видеть полусонные мечтания, абсурдные или галлюциногенные мысли.

Именно этот момент больше всего ценил Сальвадор Дали. Он считал, что если проснуться через 20 минут, то есть, до того, как организм перейдет на другую фазу сна, то это поможет найти ему новые креативные идеи для творчества. Вместо будильника он ставил металлический поднос возле кровати, а в руках держал ложку. Когда мышцы кисти расслаблялись, ложка падала, а художник просыпался от грохота.

После такого короткого отдыха в промежуточном состоянии между сном и бодрствованием человек чувствует много энергии внутри и готов тратить ее в нужное русло. Однако важно не пропускать ни один из этапов цикла. Если не поспать хотя бы один раз, можно "сломать систему" и получить вялое самоощущение на целый день.

Как ученые доказали эффективность?

Исследователи из Франции провели эксперимент. В нем приняло участие 103 добровольца. Им дали сложную математическую задачу, с которой они пытались справиться определенное время. После чего испытуемым предложили вздремнуть 20 минут в сидячем положении. В руки им дали чашки, которые должны были разбудить их грохотом, а к голове подключили электроды, чтобы проконтролировать "уровень" сна.

В результате, сразу после пробуждения 83% тех людей, кто смог погрузиться в фазу N1 (дремоту), обнаружили легкий способ решения. Из тех, кто совсем не спал или заснул слишком глубоко, таких же результатов добились только 31% и 14% соответственно.

Ранее OBOZREVATEL писал, как уснуть всего за 2 минуты с помощью проверенного способа. Он заключается в том, что нужно расслабить мышцы лица и глубоко вдохнуть. Его опробовали и используют в армии США, поэтому он получил название "военный метод".