Как уснуть за 2 минуты: проверенный способ, который используют в армии

Простой и проверенный метод, как уснуть за 2 минуты, заключается в том, что нужно расслабить мышцы лица и глубоко вдохнуть. Такой способ опробовали и используют в армии США, поэтому он и получил названием "военный метод".

Соответствующее видео опубликовала доктор Джесс на личной странице в Instagram. "Военный метод – это вариант прогрессивной мышечной релаксации, простой способ, который был создан при лечении сна и тревожности, и его относительно легко попробовать", – написала она (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Она отметила, чтобы добиться расслабления мышц, нужно сделать глубокий вдох в течении 4-10 секунд и слегка напрячь мышцы лица, языка, челюсти и мышцы вокруг глаз. После этого, необходимо вновь сделать глубокий вдох, но уже резко расслабить вышеперечисленные мышцы.

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Затем требуется опустить плечи, чтобы снять напряжение и расположить руки вдоль тела по бокам. Вновь провести дыхательную технику, чтобы расслабить грудь, бедра и ноги.

Она отметила, что эта техника действительно действенная, однако она может потребовать некоторой практики. В течение нескольких месяцев, делая эти упражнения, у 96% людей способ работает.

Она добавила, что "военный метод" уснуть работает везде, где бы человек ни находился. После его выполнения и сна, организм чувствует себя отдохнувшим и энергичным.

Отметим, что такую технику опубликовали на YouTube-канале "Be Inspired", видео которой набрало более 60 тысяч лайков, почти 2,7 млн просмотров и более 4 тысяч комментариев.

"Я служил в армии 7 лет, и единственной техникой, которой меня учили, было истощение", "Действенный метод, спасибо", "Эта техника навеяла воспоминания, когда сержанты проводили нам такую медитацию, чтобы мы спокойно спали", "Один из способов, который мне очень подходит – обратный отсчет от 1000", "Делаю эту медитацию постоянно, чтобы уснуть", "Засыпаю всю жизнь так", – пишут люди.

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