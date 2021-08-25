Как понять, что парень или девушка с сайта знакомств вам не подходит: 4 главных сигнала

Психолог и сексолог Наталья Ежова рассказала, что для того, чтобы понять по переписке, какой человек на самом деле, достаточно задать ему правильные вопросы. Они касаются увлечений, круга общения, образа жизни и планов на будущее.

Если человек одинок, его любимое занятие – спать дома, он не занимается спортом или у него нет никаких хобби, он увиливает от вопросов или делает непонятные намеки – это ключевые моменты, на которые стоит обратить внимание в первую очередь. Об этом специалист рассказала эксклюзивно для OBOZREVATEL (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

"Чем человек увлекается? Каким спортом занимается? Какое у него образование? Какую еду предпочитает? Где любит отдыхать? Кто его друзья? Что он делает в свободное время? Как видит свое будущее? Что ищет на сайте знакомств? Поверьте, когда он на это ответит, вы поймете, с кем общаетесь. Если рассказ не вызывает подозрений, и у вас есть общие темы, с таким человеком можно встретиться. Если же он отвечает то, что вам абсолютно не подходит, советую не продолжать переписку", – объяснила подробнее ведущая реалити "Эксы".

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"Ценности нормального визави должны быть понятны с первого общения. Желательно, чтобы они совпадали с вашими. Если не так, то это не ваш человек. Не бойтесь задавать вопросы! Это для вашего же блага. Не подошел мужчина – легко его отпускайте. Это норма", – резюмировала Ежова.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Наталья Ежова рассекретила, что существует 5 способов узнать, какой любовник перед вами. Оказывается, посмотрев, как мужчина ест, можно узнать, каким он будет в сексе.