9 микропривычек, которые за год изменят вашу жизнь в лучшую сторону. Советы Джеймса Клира

Американский бизнесмен и писатель Джеймс Клир написал книгу "Атомные привычки", где собрал незначительные дела, которые могут изменить жизнь к лучшему всего за год. С помощью этих лайфхаков он на своем опыте убедился, что выполнять обыденные дела стало намного легче.

В сборнике есть несколько научно обоснованных лайфхаков, которые могут помочь достичь большего, сосредотачиваясь на меньшем. OBOZREVATEL собрал 9 самых интересных привычек.

Не реагируйте сразу

Автор советует отложить свою реакцию на события или предложения, позволяя себе обдумать ситуацию и взвесить все "за" и "против". Это поможет принять обдуманное решение и уменьшает шансы пожалеть в будущем.

Заставляйте себя выполнить задачу, которую делать не хочется

Видео дня

Джеймс рекомендует каждый день выбирать одно ненавистное дело, которое привыкли откладывать, и доводить его до успешного конца. Это могут быть мытье посуды, зарядка или тяжелый разговор. Со временем привычка откладывать дела исчезнет совсем.

День без социальных сетей

Социальные сети часто становятся спасением от скуки или плохого настроения, однако существуют более полезные способы провести свободное время. Отказавшись на день от них, можно увидеть, что времени на выполнение важных дел становится больше в разы.

Подготовка к завтрашнему дню

С вечера решите, что наденете, и соберите сумку. Составьте список задач, проверьте в календаре встречи и напоминания. Эти маленькие дела помогут облегчить утро и проснуться с готовностью творить.

Есть, не отвлекаясь

Автор советует при приеме пищи сосредоточиться на вкусе, не отвлекаясь на телефон, работу или телевизор. Это поможет не переедать и наслаждаться блюдом.

Используйте таймер

Клир утверждает, что короткие перерывы между выполнением задач помогают перезарядиться и работать более продуктивно. Это может быть 25 минут работы и 5 перерыва или другое удобное время.

Откладывайте телефон подальше

На ночь рекомендуется отложить телефон в другой конец комнаты во избежание желания выключить будильник. Таким образом, за время, которое понадобится на то, чтобы дойти до смартфона, организм получит "приказ" проснуться.

Отложите покупку

Если какая-нибудь вещь очень понравилась, стоит подождать с покупкой несколько дней. Если за это время желание не пропало, можно возвращаться в магазин. Такой взвешенный шаг поможет избежать лишних трат.

Нотирование идей

Человеческий мозг иногда жестоко шутит, заставляя забывать об интересных идеях или решении важных вопросов. Чтобы избежать забвения, эксперт советует записывать мысли в блокнот.

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