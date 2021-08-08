7 привычек девушек, которые очень нравятся парням
Девушки умеют влюблять в себя парней без лишних усилий. Грациозное поведение, утонченные и нежные движения, неподдельная искренность всегда привлекают мужчин.
У каждой леди есть тайные фишки, которые сводят любимых с ума. OBOZREVATEL собрал 7 привычек женщин, которые заставляют мужчин влюбляться.
Мужчине нравится, когда женщина надевает его белую рубашку. Тогда она кажется особенно нежной и хрупкой. Также это означает, что партнерша абсолютно доверяет избраннику.
Многих мужчин заводит, когда женщина поправляет свою шевелюру.
Девушки становятся на носочки, когда пытаются что-то достать из высокой полки. Парням в этот момент хочется помочь и позаботиться о любимой. Также мужчинами нравится, когда женщина на цыпочках целует его.
Для парней нет ничего более завораживающего, чем наблюдать, когда девушка прикусывает губы и смотрит прямо в глаза. Для мужчин это выглядит очень мило и сексуально.
Сильным мужчинам нравится рядом самодостаточная и успешная партнерша, которая развивается и открывает новые границы.
Многие ребята любуются, когда женщины проводят время перед зеркалом, делая прическу или макияж. Они наблюдают, как девушки красят глаза с удивленным взглядом или широко раскрывают рот, когда наносят помаду.
Мужчинам нравится смотреть, как женщина с аппетитом лакомится вкусными блюдами, не жалуясь каждые две минуты, сколько калорий они съела.
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