Ваше будущее – это результат того, что вы делаете сегодня. Это правило стало фундаментом жизни многих успешных людей. И многих ухоженных, красивых девушек, к слову, тоже. Из чего состоит ваше сегодня? Какие правила beauty-рутины станут вам опорой спустя годы? Поделюсь своими. Они станут отличной must-do базой, если вы еще не выработали собственные профилактические привычки.

1. Уход за зоной вокруг глаз

При условии, что у вас нет генетической предрасположенности к заломам и синякам, рассмотреть эффект от крема под глаза до 30 лет – трудно. Но уже ближе к 35 вы по достоинству оцените свои старания, когда с приходом возрастных морщин кожа останется наполненной и увлажненной. Ночью наносите питательные средства, днем – с активной гидрацией.

2. Режим сна

Женская нервная и гормональная системы восстанавливаются в период с 22:00 до 01:00. Если ложитесь позже – считайте, что не спали совсем. И если в 20 лет график кажется смешным, в 30 – это уже необходимость. Но так как эффект накопительный, начинать заботиться о себе все же стоит в молодом возрасте.

3. Питьевой режим.

Выпивать 2 л в день может быть легче, чем кажется. Возьмите за правило выпивать 1 л воды в период утренних сборов. Скажем, с 08:00 до 10:00. Можно расставлять чашки по всей квартире, а можно выбрать одну размером 0.7 литра. Второй литр разбейте на день в период с 12:00 до 17:00. Вы удивитесь, насколько легкой и чистой будете ощущать себя изнутри. Бонус – ускоренный метаболизм и помощь в похудении, если преследуется данная цель.

4. Ежегодный чекап на нехватку витаминов и состояние организма в целом

Своеобразное ТО организма. Общий анализ крови раз в год, проверка работы печени, почек и щитовидной железы, контроль гликемического профиля у людей со склонностью к лишнему весу, УЗИ органов брюшной полости, визит к урологу для мужчин и к гинекологу и маммологу для женщин. Результат – полная осведомленность о состоянии своего организма, показания или ограничения. Это обязательная превентивная мера для всех, кто не хочет столкнуться с болезнью внезапно. Так вы всегда будете молоды, красивы и во всеоружии. И, конечно, только так можно точно определить нехватку каких витаминов испытывает ваш организм.

5. Гормональный фон и щитовидная железа.

Гормональный фон женщин переменчив и зависим от сотни факторов. Обследовать щитовидную железу нужно всем в обязательном порядке несколько раз в год. Порой именно там кроются ответы на вопросы о собственном здоровье, найти ответы на которые рациональным путем никак не удавалось.

6. Зона шеи, декольте и руки.

Любой косметолог знает: ваше лицо, дорогая, заканчивается в зоне декольте. Мы не склонны уделять много внимания зоне шеи и груди, пока они выглядят молодо. Но однажды вы просыпаетесь, в паспорте цифра 32, а на шее – следы всех прожитых лет. Скрыть их и сохранить молодость надолго поможет уход за этой зоной с юных лет. Ежедневное увлажнение, очищение и питание. То же правило касается и рук. Не пренебрегайте скрабами и увлажняющими кремами.

7. Собственная sos-косметичка.

На случай перелетов или вечеринки, переохлаждения или жары. У вас всегда на готове должны быть средства-спасатели для экстренных ситуаций, в которых может оказаться кожа. Питательные и успокаивающие маски, охлажденные патчи, успокаивающие гели –– найдите то, что работает на вас и пользуйтесь в случае allert.

8. Пользоваться SPF-средствами.

Летом это – санскрины и санблоки с защитой 30+ и 50+. В холодный период достаточно использовать питательный домашний уход с spf в составе. Так вы сохраните молодость кожи и ее здоровье.

9. Очищение кожи.

Два раза в день стандартным домашним уходом (эксфолианты, тонеры, гели), несколько раз в год чистка у косметолога на бренде, подходящем вашему типу кожи, а также пилинги (по запросу).

10. Живите так, чтобы ощущать себя счастливой.

Instagram Ольги Аншуковой

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