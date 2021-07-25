Как понравиться человеку: психолог назвала несколько уловок. Видео

Популярная в соцсетях психолог и лайф-коуч Франческа Тигинян рассказала о нескольких приемах, которые помогут понравиться людям.

Соответствующим видео она поделилась в своем TikTok. "Подлые психологические уловки, чтобы сразу понравиться людям", – отметила она, представляя новый ролик.

Так, первый совет Франчески – попросить кого-то сделать одолжение, чтобы на уровне подсознания человек думал, что он ваш поклонник.

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По словам психолога, это явление известно как "эффект Бенджамина Франклина". "Скажите что-нибудь вроде: "Эй, не могли бы вы передать мне соль, пожалуйста?", – посоветовала она, добавив, что в этом случае подсознание человека считает, что вы ему нравитесь, так как он делает вам одолжение.

Также Франческа рекомендует называть людей по имени: "Нам очень нравится слышать, как наше имя называет кто-то другой, потому что это заставляет нас чувствовать себя важными и ценными".

А вместо того, чтобы сразу отвечать, когда к вам кто-то обращается во время беседы, она предлагает выждать пару секунд и только затем ответить. Это, по ее мнению, заставит человека почувствовать, что вы действительно думаете о том, что собираетесь сказать, и думать о вас как о лучшем слушателе.

Кроме того, Франческа рекомендует имитировать язык тела человека, которому вы желаете понравиться, и говорить с той же громкостью и скоростью, что и он. "Подсознательно он будет считать, что вы похожи на него, и он будет вам больше доверять".

Еще одной действенной уловкой, которую предлагает Франческа, являются комплименты: "Обратите внимание на что-нибудь особенное в человеке или скажите что-то вроде: "Мне очень нравится, как ты думаешь".

Она объяснила, что "нам нравятся люди, которым нравимся мы". "Умение ценить кого-то и делать комплименты заставит их полюбить вас еще больше", – уверяет она.

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