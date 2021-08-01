Названы 5 признаков "нестабильного" мужчины, который может сделать несчастной

Эмоционально нестабильный мужчина не способен создавать и поддерживать здоровые отношения, поскольку его отношения с самим собой переживают не лучшие времена.

Чтобы стать надежным партнером, ему следует усиленно и с искренним желанием потрудиться над собой, ведь никто не сможет заставить его проделать эту работу, пишет Elle. Если вы не хотите, чтобы вам разбили сердце, стоит обратить внимание на следующие пять признаков.

Мужчина, который регулярно жалуется на усталость и подозревает у себя всевозможные заболевания, – не лучший вариант для крепкого союза. Такая черта характера может свидетельствовать о низкой самооценке и о том, что энергии на развитие и укрепление отношений просто не хватит.

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Если мужчина не доверяет себе, вероятно, в детстве он пережил эмоциональную травму, что нередко принуждает отказываться от собственных потребностей.

Такой человек может подвергнуться малейшему влиянию и не способен выработать собственные ценности. Психологи рекомендуют полагаться на того, кто сам может положиться на себя.

Если человек испытывает слабость к алкоголю, наркотическим веществам или даже к еде, вполне возможно, что он не в состоянии справиться со своими проблемами и стать частью здоровых отношений.

Такие люди отличаются нестабильным эмоциональным состоянием, поэтому не стоит надеяться, что отношения, любовь и ответственность для них будут в приоритете. Все это, скорее всего, будет уступать его зависимости.

Пессимизм и отсутствие веры в успех любого проекта говорят о том, что так же мужчина будет смотреть и на ваши отношения. Это не значит, что человек плохой или обречен на одиночество, просто на данный момент ему необходимо сконцентрироваться на себе и своем внутреннем состоянии. Причем самому и по собственному желанию, а не по указке женщины или с ее помощью.

Если мужчина не раз состоял в отношениях, где допускал к себе неуважение и где ему явно было плохо, вероятно, он не ценит себя и не считает, что достоин любви. Чем глубже проблема, тем больше ему будет нужно подтверждение его ценности от вас. Однако при всем желании вы никогда не сможете заполнить эту "черную дыру" – созависимые отношения неминуемо ведут к страданиям для обоих.

Эмоционально стабильный мужчина уверен в себе. Он скромен, но знает себе цену и не требует, чтобы вы "подкармливали" его самооценку.

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