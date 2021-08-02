5 простых привычек, которые помогут полюбить утро понедельника

Начало недели всегда тяжелое, если выходные прошли очень весело. Понедельник возвращает нас к рутине, стрессу и другим обязательствам, которые все хотели бы отложить и продолжать наслаждаться отдыхом.

Основатель оздоровительного центра Киран Бхонди объяснил, почему важно планировать день и делать разминку. OBOZREVATEL пишет о 5 утренних привычках, которые сделают день продуктивным.

Гаджеты

Люди проводят много времени в соцсетях, однако можно заняться и более важными делами. Нейропсихолог Санам Хафиз рассказала, что не стоит обращать внимание на соцсети, иначе можно не успеть в спокойном темпе выполнить рабочие дела.

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Разминка утром

Несколько минут разминки на свежем воздухе помогут избавиться от усталости и стресса. Исследователи подчеркивают, что короткая прогулка улучшает настроение. Утреннее солнце также подбадривает.

Благодарность

Часто люди утром забывают о том, что нужно быть благодарным. Коуч Ким Стробель рекомендует записывать каждый день минимум три выполненных цели. Это поможет расслабиться и мотивирует на новые свершения.

Чистый дом

Уборка в спальне – отличный способ начать продуктивный день. Засоренное пространство провоцирует тревогу, стресс и недосыпание. Рабочее место также должно быть в порядке, без грязной посуды и лишних предметов.

План

Планирование – правильное начало продуктивной недели. Лучше всего распределять дела вечером, чтобы не тратить на это время в течение дня. Утро должно быть легким, спокойным и непринужденным.

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