Как справиться с весенней депрессией: пять советов от психологов

Для некоторых людей весна является временем повышенной тревожности и депрессии. Так, по статистике именно весной наблюдается всплеск самоубийств.

Отчасти это происходит из-за того, что люди, борющиеся с сезонным аффективным расстройством, продолжают восстанавливаться после зимней хандры, а призывы быть счастливыми и общительными могут, наоборот, вызвать цикл нарастающей депрессии. Однако, к счастью, есть несколько вещей, которые можно сделать, чтобы ее побороть, пишет Gateway Counseling (США).

Независимо от причины депрессии, следует помнить, что вы не одиноки. И даже если кажется, что все вокруг, кроме вас, счастливы, это не так. Любите себя, ищите поддержки у людей, которые понимают вас и знают, что такое депрессия. Окружающие могут стать отличным помощником в трудные дни вашей жизни.

Если вы боретесь с депрессией, вам следует спать не шесть с половиной или семь часов, а не менее восьми. Так, множество исследований указывают на прямую связь между плохим сном и депрессивным состоянием. И, если вам нужен час, чтобы заснуть, рассчитывайте на девять часов, так как пребывание в постели с переживаниями о текущем дне не считается сном. Это может быть самым важным шагом, который можно сделать для своего благополучия.

Проводите время с любимыми людьми и за любимыми занятиями. Полезным будет завести журнал здоровья, чтобы каждый день уделять хотя бы один час уходу за собой. Не отказывайтесь от этого, только потому что есть другие "более важные" дела – нет ничего важнее любви и заботы о собственной жизни.

Одна из худших вещей, которые мы можем сделать, когда страдаем от депрессии, – это самоизоляция. Очень важно активно проводить время с близкими и друзьями.

Практически каждый психолог имеет опыт лечения депрессии, но вам следует искать того, кто имеет опыт лечения сезонного аффективного расстройства. Так, депрессия – это опасное для здоровья состояние, связанное с определенными химическими веществами в головном мозге, поэтому лучше не рисковать и обратиться для лечения "весенней хандры" к специалисту.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ученые установили, что коронавирус способен повышать риск депрессии, деменции и инсульта. В ходе исследования ониизучили данные более 500 тысяч пациентов, у которых был диагностирован COVID-19.