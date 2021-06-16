Эксперты назвали 7 способов быстро заснуть

У каждого хотя бы раз в жизни была ситуация, когда хочется спать, но уснуть не выходит. Миллионы людей в мире страдают от бессонницы и не могут найти истинную причину.

Эксперты Healthline советуют придерживаться простых правил, которые помогут нормализовать режим. Нервы, нестабильный график и стресс вызывают расстройство сна.

Попробуйте метод "4-7-8", который разработал врач Эндрю Вейл. Это упражнение поможет успокоиться и расслабить нервную систему перед сном. Схема дыхания следующая: сначала нужно выдохнуть весь воздух со звуком, закрыть рот и медленно вдыхать в течение 4 секунд. Далее задержать воздух на 7 секунд, затем снова выдыхать в течение 8 секунд. Упражнение надо повторить несколько раз.

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Не стабильный режим жизни провоцирует бессонницу, ведь у организма должна быть своя система регуляции. Если просыпаться и ложиться в одно время каждый день, внутренние часы будут поддерживать регулярный график. Взрослым нужно спать 7-9 часов.

Когда люди находятся в стрессе, им трудно засыпать. Эксперты подчеркивают, что йога положительно влияет на качество сна. Медитация также расслабляет мозг, помогает избавиться от лишних мыслей и тревоги.

Еда перед сном влияет на качество сна. Высокоуглеводные блюда нарушают здоровый ночной отдых. Жирную и тяжелую пищу следует употреблять за 4-5 часов до сна.

Слушайте расслабляющую музыку, ведь это значительно улучшает сон. Врачи советуют оставить в плей-листе спокойные песни, которые будут бороться с бессонницей.

Физическая активность является полезной для здорового и полноценного сна. Упражнения в течение дня помогут преодолеть стресс, но важно соблюдать привычные нагрузки и не переусердствовать.

Отключите все гаджеты на ночь. Некоторые люди очень чувствительны к гаджетам, которые плохо влияют на сон. Телевизор, смартфон и другие приборы излучают синий свет, в темноте он плохо воздействует на мозг и глаза.

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