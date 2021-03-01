7 полезных привычек для здоровья и красоты: вы скажете себе за них спасибо

В жизни каждого человека повседневные привычки играют важную роль. Они влияют на самочувствие, здоровье, внешний вид и настроение.

Чтобы изменить себя к лучшему, достаточно обзавестись полезными привычками, которые шаг за шагом будут делать ваши будни более яркими и наполненными, передает "Домашний очаг".

Если вам трудно выдержать свою норму сна, для начала ложитесь спать на 15 минут раньше, чем обычно. Продолжайте до тех пор, пока не начнете спать необходимое количество часов ежедневно. После этого вы начнете чувствовать себя намного лучше.

Достаточно регулярно тратить несколько минут на простые упражнения, чтобы почувствовать эффект. Зарядка улучшает самочувствие, когнитивные способности, помогает сохранять мышцы гибкими, сильными и здоровыми.

Пять порций свежих овощей и фруктов – это ежедневный минимум, необходимый для поддержания здоровой работы желудочно-кишечного тракта. Начните с того, чтобы добавлять один овощ или фрукт к каждому приему пищи.

Углеводы необходимы организму и важно есть их в достаточном количестве, но получать их стоит из овощей, цельнозерновых продуктов и злаков. Замените белый рис на бурый, привычные гарниры на блюда из бобовых, чаще ешьте овсянку на завтрак. Таким образом вы не только позаботитесь о своем здоровье, но и улучшите фигуру.

Если вы привыкли пить сладкий кофе или чай, то попробуйте начать с того, чтобы в одну чашку в день добавлять на 50% меньше сахара или просто заменить его медом. Еще один простой способ – заменить один дневной десерт на порцию сухофруктов.

Медитируйте хотя бы по 5 минут каждый день. Медитация – самый простой и эффективный способ бороться с ежедневным стрессом. Также она повышает уровень серотонина – природного гомона счастья.

Солнцезащитный крем – это лучшее средство для профилактики рака кожи. Врачи советуют ввести нанесение крема в привычку, пока вы еще молоды и не сталкиваетесь с явными симптомами.

Ранее OBOZREVATEL назвал пять упражнений для зарядки, которые сжигают наибольшее количество жира. Чтобы поддержать результат диеты и тонус кожи, специалисты рекомендуют комплекс специальных тренировок.