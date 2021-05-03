Светлая седмица 2021: что можно и что нельзя делать в первую неделю после Пасхи

Светлая седмица, или Светлая неделя продолжается семь дней, включая в себя день празднования Светлой Воскресения Христова. В 2021 году православные отмечают ее 3-9 мая.

Все богослужения Светлой недели подобны богослужению Пасхи, а Царские врата в храмах в этот период раскрыты настежь. Это время радости, отдыха и веселья. Верующие ходят в гости и поздравляют друг друга словами: "Христос Воскрес – Воистину Воскрес!". OBOZREVATEL рассказывает о главных традициях и запретах Светлой седмицы.

В понедельник Светлой седмицы люди ходят друг другу в гости. Причем по старинной традиции делают это мужчины, оставляя жену и дочерей дома. С собой берут паски, крашанки и другие угощенья.

В Светлый вторник в гости к родственникам отправлялись уже женщины – мужчины оставались дома или занимались работой. В настоящее время этот обычай почти не соблюдается и люди ходят в гости всей семьей.

В Светлую среду, или "Хороводницу", в селах традиционно начинали водить хороводы, которые продолжались до Дня Святой Троицы. В Светлую среду отменялся и пост – можно было употреблять скоромную пищу и вино. Однако крепкий алкоголь, как и в другие дни Светлой седмицы, церковь не благословляет.

Начиная с четверга Светлой недели разрешалось устраивать смотрины. Девушки начинали зазывать весну, отправляясь на пригорки с трогательными песнями. Также существовал обычай "водить кобылу": на палке делали голову, привязывали хвост и предлагали всем желающим "покататься". Водил такую "кобылу" наряженный цыганом мужчина.

Пятница Светлой седмицы известна также как Прощеный день. В Светлую пятницу к молодоженам по традиции приходили в гости близкие родственники. Также в этот день девушки умывались ледяной водой, чтобы весь год оставаться здоровыми.

В Светлую субботу принято было делать предложение любимым девушкам или знакомиться с родителями своих суженых. С этого дня хозяйки уже полноценно приступали к домашней работе. Также устраивали игры и гуляния, катание яиц.

Воскресенье Светлой седмицы еще называют Красной горкой. В этот день считалось плохой приметой сидеть дома незамужним девушками и холостым парням. Молодежь наряжалась и отправлялась знакомиться с противоположным полом.

Для молодоженов Воскресенье Светлой недели имело большое значение, поскольку с этого дня муж мог надолго оставить жену и уехать работать, оставив на нее все хозяйство. В это воскресенье традиционно провожали Пасху, обрядами встречали весну, устраивали массовые гуляния.

Всю Светлую неделю после Пасхи нужно радоваться, а не скорбеть за умершими. В эти дни не проводят панихиды.

Также на Пасхальной неделе нельзя проводить обряд венчания.

В то же время разрешается крестить детей. А рожденный во время Светлой недели младенец, по поверью, наделен богатырским здоровьем, удачей и должен многого добиться в жизни.

В 2021 году праздновать Пасху и всю Светлую неделю украинцам рекомендуется дома из-за пандемии коронавируса. Верующих также призывают воздержаться от посещения храмов, хотя церкви остаются открытыми и продолжают совершать службы.

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