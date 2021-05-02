Церковные праздники в мае 2021 года: опубликован православный календарь

В мае 2021 года православные в Украине отмечают несколько больших церковных праздников: Пасху, память святого Георгия Победоносца, апостола и евангелиста Иоанна Богослова, святителя Николая Чудотворца и другие.

Кроме того, на последний месяц весны приходится несколько однодневных постов. Подробный церковный календарь на май 2021 года – далее в OBOZREVATEL.

2 мая – Пасха, Светлое Христово Воскресенье

1 мая – Великая суббота

Суббота Страстной недели посвящена воспоминанию о погребении и пребывании во гробе тела Иисуса Христа, а также сошествии Его в ад. Это также день приготовления к встрече Пасхи – Воскресению Христа, которое отмечается в ночь с субботы на воскресенье.

После утренней службы в Великую субботу в храмах начинается освящение пасхальной еды.

2 мая – Светлое Христово Воскресение, Пасха, окончание Великого поста

Великий, важнейший праздник для христиан установлен в честь Воскресения Иисуса Христа – центрального события всей библейской истории и основы всего христианского учения.

3-9 мая – Светлая седмицa

Светлая неделя, Пасхальная неделя, Святая неделя продолжается семь дней, включающие в себя день Пасхи и шесть следующих до Недели Фоминой. Все богослужения в течение Светлой седмицы подобны богослужению Пасхи, а Царские врата православных храмов раскрыты настежь.

6 мая – Великомученика Георгия Победоносца

Георгий Победоносец – один из самых известных христианских святых. Согласно житию, пострадал в 4 веке во время Великого гонения при Диоклетиане и после восьмидневных жестоких мучений был обезглавлен.

9 мая – Красная горка, Антипасха, Фомин день

Первое воскресенье после Пасхи посвящено воспоминанию о явлении Иисуса Христа апостолу Фоме на восьмой день после воскресения. День поминовения усопших воинов.

11 мая – Радоница

Православная церковь отводит этот день поминовения для того, чтобы верующие после светлого праздника Пасхи могли разделить с усопшими великую радость воскресения Христова.

14 мая – празднование иконы Божьeй Матери "Нечаянная радость"

"Нечаянная радость" – почитаемая чудотворной икона Богородицы.

18 мая – празднование иконы Божьeй Матери "Неупиваемая чаша"

"Неупиваемая Чаша" – икона Богородицы, происходящая из Введенского Владычного монастыря Серпухова. Известна с 1878 года, почитается как чудотворная.

21 мая – апостола и евангелиста Иоанна Богослова

Иоанн Богослов – один из двенадцати апостолов и единственный из них, умерший естественной смертью. Сын Зеведея, евангелист, брат апостола Иакова.

22 мая – перенесение мощей святителя Николая Чудотворца

В этот день церковь вспоминает о перенесении мощей святого Николая из Мир Ликийских в Бари, произошедшее в 1087 году. Николай Чудотворец умер 19 декабря около 345 года. Он был похоронен в Соборном храме в городе Миры Ликийские, где его тело стало источать миро – масло, исцеляющее больных.

24 мая – Равноапостольных Мефодия и Кирилла

Кирилл и Мефодий – христианские святые, братья-миссионеры из города Солуни, создатели старославянской азбуки и церковнославянского языка, проповедники христианства.

26 мая – Преполовение Господне

Преполовение отмечается на 25-й день по Пасхе. Название указывает на время празднования: "полпути", середина между Пасхой и Пятидесятницей (Днем Святой Троицы).

Многодневный пост – 1 мая, последний день Великого поста.

Однодневные посты – 12, 14, 19, 21, 26 и 28 мая.

Как сообщал OBOZREVATEL, Православная церковь Украины выиграла судебный спор у УПЦ Московского патриархата. По словам митрополита Епифания, все православные приходы в стране принадлежат ПЦУ.