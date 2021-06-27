Собор всех святых 2021: как отмечать и какие молитвы читать Божьим угодникам

В первое воскресенье после Дня Святой Троицы, которое в 2021 году выпадает на 27 июня, православная церковь отмечает Собор всех святых. Этот праздник посвящен почитанию всех угодников Божьих, от самых ранних веков христианства.

Дата праздника является переходящей и приходится на восьмое воскресенье после Пасхи. О том, как отмечается праздник и какие молитвы читают верующие в этот день, читайте далее в материале OBOZREVATEL.

Память Святых почиталась с ранних времен христианства, когда святыми называли всех, кто в крещении получил новую жизнь и принадлежал отныне Иисусу Христу.

Первыми святыми, которых церковь почитала особым образом, были мученики – те, кто умер за веру. Поскольку неизвестно, сколько всего святых в христианстве, церковь установила день, в который прославляет всех угодивших Богу.

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В День всех святых во всех православных храмах проводится праздничная литургия, а молитвы в этот день прославляют Бога как единый источник святости и выражают веру в святых – последователей Иисуса Христа.

На утренней службе традиционно читаются все Евангелия, которые рассказывают о Воскресении Спасителя. Также у верующих принято просить мучеников о помощи в разных делах и сферах жизни.

Католическая церковь отмечает День всех святых ежегодно 1 ноября, на следующий день после ночи Хэллоуина. Это один из десяти главных праздников римско-католического литургического года, который имеет ранг великого торжества.

На староанглийском языке предпраздничная ночь называлась All Hallows Even ("вечер всех святых"). Впоследствии название было сокращено до современного – Halloween.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, когда отмечается православный Петров пост в 2021 году и что строго запрещается верующим в этот период. Петровка была установлена в память об апостолах Петре и Павле, их молитве и посте перед началом проповедования по всему миру.