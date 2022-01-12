Щедрый вечер 2022: лучшие открытки и поздравления с Василием и Маланкой

В канун Старого Нового года, 13 января в Украине отмечают Щедрый вечер и народный праздник Василия и Маланки. Украинцы собираются семьями за праздничным ужином, а также ходят по домам и поют щедривки, поздравляя друг друга и желая различных благ в новом году.

По примете, чем богаче (щедрее) новогодний стол, тем удачнее будет год. OBOZREVATEL к празднику публикует подборку ярких поздравлений с Щедрым вечером в стихах, прозе, открытках и картинках.

С Новым годом, с щедрым вечером!

Пусть приятной будет встреча,

Пусть от блюд столы проломятся,

И шампанским все умоются.

Пусть желания исполнятся,

Лишь хорошее запомнится,

Скажем близким, с новым счастьем!

Мимо пусть пройдет ненастье!

Видео дня

***

Щедрий настав вечір,

Стіл тріщить від смачностей,

Потрібно всім набратись сил,

Радості та мудрості!

Щоб весь наступний рік

Вам в достатку жити,

Хай увійде щастя в дім,

І уродить жито!

***

Щедрый вечер в дом стучится,

Поздравляю вас сердечно,

Старый Новый год справляйте

Шумно, бойко в этот вечер.

Всем желаю только счастья,

Благ, здоровья и удачи,

Чтобы были чувства крепки

И решались все задачи.

***

Ой, господар, господарочку,

Пусти в хату Меланочку,

Меланочка чисто ходить,

Нічого в хаті не пошкодить.

Як пошкодить, то помиє,

Їсти зварить та й накриє.

Добрий вечір!

***

В Щедрий вечір бажаю, щоб старий рік забрав усі хвороби, печалі та негаразди, а новий подарував удачу, здоров'я, добробут та щастя. Нехай вдома завжди буде весело та затишно, а на душі – спокійно та світло.

***

У Щедрий вечір прийміть найтепліші побажання! Нехай дім буде наповнений затишком та благополуччям, у сім'ї панує взаєморозуміння, взаємоповага та підтримка, усі негаразди, розчарування, образи та нерозуміння залишаться в році, що скінчився. Удачі, кохання, нових грандіозних планів та можливостей для здійснення всіх бажань!

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По материалам: pozdravok.ru.