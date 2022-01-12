Щедрый вечер 2022: лучшие открытки и поздравления с Василием и Маланкой
В канун Старого Нового года, 13 января в Украине отмечают Щедрый вечер и народный праздник Василия и Маланки. Украинцы собираются семьями за праздничным ужином, а также ходят по домам и поют щедривки, поздравляя друг друга и желая различных благ в новом году.
По примете, чем богаче (щедрее) новогодний стол, тем удачнее будет год. OBOZREVATEL к празднику публикует подборку ярких поздравлений с Щедрым вечером в стихах, прозе, открытках и картинках.Поздравления с Щедрым вечером в стихах и прозе
С Новым годом, с щедрым вечером!
Пусть приятной будет встреча,
Пусть от блюд столы проломятся,
И шампанским все умоются.
Пусть желания исполнятся,
Лишь хорошее запомнится,
Скажем близким, с новым счастьем!
Мимо пусть пройдет ненастье!
***
Щедрий настав вечір,
Стіл тріщить від смачностей,
Потрібно всім набратись сил,
Радості та мудрості!
Щоб весь наступний рік
Вам в достатку жити,
Хай увійде щастя в дім,
І уродить жито!
***
Щедрый вечер в дом стучится,
Поздравляю вас сердечно,
Старый Новый год справляйте
Шумно, бойко в этот вечер.
Всем желаю только счастья,
Благ, здоровья и удачи,
Чтобы были чувства крепки
И решались все задачи.
***
Ой, господар, господарочку,
Пусти в хату Меланочку,
Меланочка чисто ходить,
Нічого в хаті не пошкодить.
Як пошкодить, то помиє,
Їсти зварить та й накриє.
Добрий вечір!
***
В Щедрий вечір бажаю, щоб старий рік забрав усі хвороби, печалі та негаразди, а новий подарував удачу, здоров'я, добробут та щастя. Нехай вдома завжди буде весело та затишно, а на душі – спокійно та світло.
***
У Щедрий вечір прийміть найтепліші побажання! Нехай дім буде наповнений затишком та благополуччям, у сім'ї панує взаєморозуміння, взаємоповага та підтримка, усі негаразди, розчарування, образи та нерозуміння залишаться в році, що скінчився. Удачі, кохання, нових грандіозних планів та можливостей для здійснення всіх бажань!Щедрый вечер: картинки и открытки
Ранее OBOZREVATEL публиковал тексты веселых посевалок на Старый Новый год для взрослых и детей. Этот обряд выполняют только мужчины: женщины 14 января засевать не могут.
По материалам: pozdravok.ru.