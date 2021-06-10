С Вознесением Господним 2021! Открытки, смс, стихи и видео с поздравлениями

В четверг, 10 июня, православные Украины и мира отмечают великий праздник – Вознесение Господне. В этот день вспоминают, как Иисус Христос вознесся в Царство Божье с Елеонской горы, завершив Свой земной путь.

Церкви служат праздничные богослужения и прячут плащаницу, а верующие в последний раз в году приветствуют друг друга фразой "Христос воскрес!". К празднику OBOZREVATEL публикует для своих читателей подборку поздравлений с Вознесением Господним.

В день сороковой по Пасхе –

Святой, праздничный четверг –

Получите с неба ласку,

Сильный Божий оберег.

Пусть Иисус вас охраняет,

Вознесенный к небесам,

Ежедневно защищает

Видео дня

Жизнь, тепло дарит сердцам.

***

З Вознесінням Господнім

Я вас привітаю,

Миру в серці та добра

В світлий день бажаю.

Нехай Господь дає вам сили,

Зміцнює ваш дух.

Вогник любові й віри

Щоб у душах не потух.

***

Сегодня светлый праздник –

Господне Вознесение.

Примите, православные,

Вы наши поздравления.

Так счастья вам, здоровья

И радости безбрежной,

Любви и дружбы верной,

А жизни – безмятежной!

***

З Вознесінням Господнім вітаю,

Благодаті, щастя й добра,

Небеса хай благословляють,

Не торкнулася щоб вас біда.

***

З Вознесінням Господнім

Вас сьогодні вітаю,

Віри міцної, непорушної

У день особливий бажаю.

Нехай Господь дає вам сили

І терпінням нагородить,

Шлях до добра й просвітління

Буде нехай для вас відкрито.

***

Поздравляю с Вознесением Господним! Всего самого доброго и светлого в этот замечательный день! Пускай душа будет полна счастья, радостных эмоций и любви! Пусть Господь пошлет свое благословение и помогает во всех благих делах и начинаниях!

***

З Вознесінням Господнім! Нехай Господь ніколи не залишить ваш дім і оберігає в цьому житті не тільки від бід, але й від поганих вчинків, помислів і людей. Нехай його любов ніколи не дасть згаснути вогню віри у ваших душах. Бажаю вам благополуччя і щастя, здоров'я і миру, гармонії та доброго світла в очах.

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С Вознесением Господним! Пусть мир и благодать царит в вашей семье, пусть воздух будет пропитан верой и надеждой. Пусть милосердна будет к вам судьба, ангелы хранят вас от бед и оберегают на жизненном пути!

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что можно и что нельзя делать в праздник Вознесения. Каждый год он отмечается в разные даты, поскольку приходится на 40-й день после Пасхи.

По материалам: pozdravok.ru.