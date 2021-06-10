С Вознесением Господним 2021! Открытки, смс, стихи и видео с поздравлениями
В четверг, 10 июня, православные Украины и мира отмечают великий праздник – Вознесение Господне. В этот день вспоминают, как Иисус Христос вознесся в Царство Божье с Елеонской горы, завершив Свой земной путь.
Церкви служат праздничные богослужения и прячут плащаницу, а верующие в последний раз в году приветствуют друг друга фразой "Христос воскрес!". К празднику OBOZREVATEL публикует для своих читателей подборку поздравлений с Вознесением Господним.Поздравления с Вознесением Господним: смс, стихи и проза
В день сороковой по Пасхе –
Святой, праздничный четверг –
Получите с неба ласку,
Сильный Божий оберег.
Пусть Иисус вас охраняет,
Вознесенный к небесам,
Ежедневно защищает
Жизнь, тепло дарит сердцам.
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З Вознесінням Господнім
Я вас привітаю,
Миру в серці та добра
В світлий день бажаю.
Нехай Господь дає вам сили,
Зміцнює ваш дух.
Вогник любові й віри
Щоб у душах не потух.
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Сегодня светлый праздник –
Господне Вознесение.
Примите, православные,
Вы наши поздравления.
Так счастья вам, здоровья
И радости безбрежной,
Любви и дружбы верной,
А жизни – безмятежной!
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З Вознесінням Господнім вітаю,
Благодаті, щастя й добра,
Небеса хай благословляють,
Не торкнулася щоб вас біда.
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З Вознесінням Господнім
Вас сьогодні вітаю,
Віри міцної, непорушної
У день особливий бажаю.
Нехай Господь дає вам сили
І терпінням нагородить,
Шлях до добра й просвітління
Буде нехай для вас відкрито.
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Поздравляю с Вознесением Господним! Всего самого доброго и светлого в этот замечательный день! Пускай душа будет полна счастья, радостных эмоций и любви! Пусть Господь пошлет свое благословение и помогает во всех благих делах и начинаниях!
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З Вознесінням Господнім! Нехай Господь ніколи не залишить ваш дім і оберігає в цьому житті не тільки від бід, але й від поганих вчинків, помислів і людей. Нехай його любов ніколи не дасть згаснути вогню віри у ваших душах. Бажаю вам благополуччя і щастя, здоров'я і миру, гармонії та доброго світла в очах.
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С Вознесением Господним! Пусть мир и благодать царит в вашей семье, пусть воздух будет пропитан верой и надеждой. Пусть милосердна будет к вам судьба, ангелы хранят вас от бед и оберегают на жизненном пути!Картинки и открытки на Вознесение Господне
Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что можно и что нельзя делать в праздник Вознесения. Каждый год он отмечается в разные даты, поскольку приходится на 40-й день после Пасхи.
По материалам: pozdravok.ru.