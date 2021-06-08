Вознесение Господне 2021: когда отмечается, традиции и запреты праздника у православных

Вознесение Господне в 2021 году православные верующие отмечают в четверг, 10 июня. Это великий церковный праздник, который посвящен одному из главных событий Нового завета – вознесению воскресшего Иисуса Христа на небо.

Каждый год он приходится на разные даты, поскольку является переходящим праздником и отмечается на 40-й день после Пасхи. О главных традициях, приметах, запретах и истории этого дня читайте далее в материале OBOZREVATEL.

Как повествуют Деяния святых апостолов, на третий день после смерти на кресте Иисус Христос воскрес из мертвых. В течение сорока дней Он являлся своим ученикам, давая им последние уроки и рассказывая о Царстве Божьем.

Видео дня

На 40-й день Спаситель предстал перед апостолами на горе Елеон в Иерусалиме. Благословив их и предсказав, что вскоре они будут "крещены Духом Святым", Иисус вознесся на небо.

В этот момент явились два ангела и сообщили, что Сын Божий вновь вернется на землю для суда над живыми и мертвыми.

Смысл праздника, который был установлен в память о Вознесении Иисуса Христа и обещании о Его втором пришествии, – в том, что Спаситель, завершая свой земной путь, не умер в человеческом понимании, а вознесся в Царство Божье.

Вознесение Господне является одним из двунадесятых православных праздников – важнейших после Пасхи торжеств, посвященных событиям жизни Иисуса Христа и Пресвятой Богородицы. Храмы в этот день совершают праздничные богослужения, поэтому верующим следует сходить в церковь и помолиться.

На Вознесение 40-дневное празднование Пасхи завершается; в храмах звучат последние пасхальные песнопения; люди перестают использовать приветствие "Христос Воскрес!". Паломники по случаю праздника посещают Елеонскую гору, чтобы поклониться месту, с которого вознесся Иисус Христос.

Поста в этот день нет, поэтому к праздничному столу можно подавать любую пищу. В прошлом хозяйки к Вознесению пекли пироги с изображением лестницы, символизировавшей дорогу в небеса.

В народе Вознесение Господне связано с окончательным наступлением летнего тепла. Наши предки в этот день устраивали гуляния и хороводы, молились о хорошем урожае.

На Вознесение хорошая погода – к богатому урожаю.

Дождливое Вознесение Господне считалось плохой приметой, которая грозила болезнями и скудным урожаем. Особенно актуальной она считалась для скота.

Стоит сухая погода – дождя не будет шесть недель.

Пошел дождь – будет лить еще шесть недель.

Утренняя роса на Вознесение обладает большой целительной силой, поэтому в старину существовала традиция собирать ее.

Ссориться, ругаться, злиться, обижать окружающих. Это актуально и в любой другой день, но в церковные праздники особенно важно не допускать негативных эмоций и чувств.

Согласно поверью, на Вознесение нельзя плеваться и сорить, чтобы не обидеть Спасителя.

Кроме того, не стоит отказывать в помощи нуждающимся и просящим. Также в народе считается, что в Вознесение Гоподне нельзя работать в огороде, жениться, стричься и кричать на улице.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, какого числа православные верующие в 2021 году празднуют День Святой Троицы – один из самых больших церковных праздников.