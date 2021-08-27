С Успением Пресвятой Богородицы 2021: лучшие открытки, смс и видео с поздравлениями и пожеланиями
В субботу, 28 августа, православные и греко-католики Украины отметят Успение Пресвятой Богородицы – большой христианский праздник, посвященный воспоминанию о завершении земного пути Божьей Матери.
В этот день верующие посещают церковь, чтобы поставить свечу и помолиться о близких. Специально для своих читателей OBOZREVATEL публикует подборку пожеланий и поздравлений с праздником.Поздравления с Успением Пресвятой Богородицы в стихах и прозе
З Успінням Богородиці
Сердечно Вас вітаю,
Добра й благополуччя
Вам від душі бажаю.
Віра хай буде міцною,
Надія допомагає,
Любов в гарячому серці
Горить і не згасає.
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В Успение Богородицы
Примите поздравления,
Желаю веры крепкой,
Надежды и смирения.
Пускай вас Богоматерь
От горестей хранит,
А путь к добру и свету
Пусть будет вам открыт.
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З Успінням Богородиці!
Щоб Діва Марія в усьому допомагала,
Від всіх невдач щоб оберігала.
З небес прихильно завжди б споглядала.
І щоб захворіти ніколи не давала.
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Нехай Пресвята Діва Марія благословить кожен ваш день. Нехай вона допоможе вам в житті та наповнить його тихим, добрим, сімейним щастям. Бажаємо, щоб вам завжди вистачало хліба, тепла і любові. Щоб ви ніколи не знали голоду, холоду та сліз. З Успінням Пресвятої Богородиці!
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В Успение Пресвятой Богородицы от души хочу пожелать всегда ценить все то, что имеешь, не тратить времени на обиды и ссоры с близкими, дорожить каждым мгновением счастья и радости, давать своему сердцу возможность искренне любить и надеяться.Картинки и открытки к празднику Успения Пресвятой Богородицы
Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как правильно отметить Успение Пресвятой Богородицы и что нельзя делать в этот большой праздник. В этот день завершается строгий многодневный Успенский пост.
По материалам: pozdravok.ru.