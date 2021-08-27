С Успением Пресвятой Богородицы 2021: лучшие открытки, смс и видео с поздравлениями и пожеланиями

В субботу, 28 августа, православные и греко-католики Украины отметят Успение Пресвятой Богородицы – большой христианский праздник, посвященный воспоминанию о завершении земного пути Божьей Матери.

В этот день верующие посещают церковь, чтобы поставить свечу и помолиться о близких. Специально для своих читателей OBOZREVATEL публикует подборку пожеланий и поздравлений с праздником.

З Успінням Богородиці

Сердечно Вас вітаю,

Добра й благополуччя

Вам від душі бажаю.

Віра хай буде міцною,

Надія допомагає,

Любов в гарячому серці

Горить і не згасає.

***

В Успение Богородицы

Примите поздравления,

Желаю веры крепкой,

Видео дня

Надежды и смирения.

Пускай вас Богоматерь

От горестей хранит,

А путь к добру и свету

Пусть будет вам открыт.

***

З Успінням Богородиці!

Щоб Діва Марія в усьому допомагала,

Від всіх невдач щоб оберігала.

З небес прихильно завжди б споглядала.

І щоб захворіти ніколи не давала.

***

Нехай Пресвята Діва Марія благословить кожен ваш день. Нехай вона допоможе вам в житті та наповнить його тихим, добрим, сімейним щастям. Бажаємо, щоб вам завжди вистачало хліба, тепла і любові. Щоб ви ніколи не знали голоду, холоду та сліз. З Успінням Пресвятої Богородиці!

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В Успение Пресвятой Богородицы от души хочу пожелать всегда ценить все то, что имеешь, не тратить времени на обиды и ссоры с близкими, дорожить каждым мгновением счастья и радости, давать своему сердцу возможность искренне любить и надеяться.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как правильно отметить Успение Пресвятой Богородицы и что нельзя делать в этот большой праздник. В этот день завершается строгий многодневный Успенский пост.

По материалам: pozdravok.ru.