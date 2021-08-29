С Ореховым Спасом 2021! Лучшие смс, открытки и видео с поздравлениями

В воскресенье, 29 августа, православные и греко-католики Украины отмечают третий из Спасов – Ореховый, или Хлебный. В этот день церковь вспоминает о перенесении Нерукотворного образа Иисуса Христа.

Верующие посещают храмы, чтобы освятить орехи и хлеб из зерна нового урожая. К празднику OBOZREVATEL публикует подборку смс, открыток и видео с поздравлениями и пожеланиями.

В день Горіхового Спаса

Я бажаю благодаті,

Хай в житті із кожним часом

Наростають гори щастя!

І Спаситель, неустанно,

Вберігатиме від горя,

І удача океаном

Розіллється перед тобою!

***

Спас Ореховый нагрянул,

Поздравления принимайте,

Свои души и сердца

Видео дня

Для добра вы раскрывайте.

Пусть Господь дает вам силы,

В жизни пусть вам помогает,

Вера светлая по жизни

Путь всегда пусть освещает.

***

Вітаю з Третім Спасом,

З горіхів зробимо запаси!

Помолимося образу Нерукотворному,

Святому, чудотворному!

З молитвою проводимо літо,

Нехай осінь буде теплом зігріта,

Побажаємо одне одному щастя,

Обійдуть хай нас біди і напасті!

***

С Ореховым Спасом! Желаю любые проблемы жизни щелкать, как белочка орешки. Желаю доброго счастья, верной любви, сильной веры, неутомимой надежды и теплой улыбки, которая будет согревать всех дорогих тебе людей.

***

Вітаю з Горіховим Спасом. Нехай це свято принесе силу та міцну, як горіх, віру в ваш сім'ю, нехай в домі вашому панує добробут та мир. Бажаю здоров'я, благодіяння, чистоти душі та радості серця.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о главных традициях и запретах Хлебного Спаса, который завершает цикл из трех православных Спасов и был установлен в честь перенесения в Константинополь Нерукотворного образа Спасителя.

По материалам: pozdravok.ru.