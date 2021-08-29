С Ореховым Спасом 2021! Лучшие смс, открытки и видео с поздравлениями
В воскресенье, 29 августа, православные и греко-католики Украины отмечают третий из Спасов – Ореховый, или Хлебный. В этот день церковь вспоминает о перенесении Нерукотворного образа Иисуса Христа.
Верующие посещают храмы, чтобы освятить орехи и хлеб из зерна нового урожая. К празднику OBOZREVATEL публикует подборку смс, открыток и видео с поздравлениями и пожеланиями.Поздравления с Ореховым Спасом в стихах и прозе
В день Горіхового Спаса
Я бажаю благодаті,
Хай в житті із кожним часом
Наростають гори щастя!
І Спаситель, неустанно,
Вберігатиме від горя,
І удача океаном
Розіллється перед тобою!
***
Спас Ореховый нагрянул,
Поздравления принимайте,
Свои души и сердца
Для добра вы раскрывайте.
Пусть Господь дает вам силы,
В жизни пусть вам помогает,
Вера светлая по жизни
Путь всегда пусть освещает.
***
Вітаю з Третім Спасом,
З горіхів зробимо запаси!
Помолимося образу Нерукотворному,
Святому, чудотворному!
З молитвою проводимо літо,
Нехай осінь буде теплом зігріта,
Побажаємо одне одному щастя,
Обійдуть хай нас біди і напасті!
***
С Ореховым Спасом! Желаю любые проблемы жизни щелкать, как белочка орешки. Желаю доброго счастья, верной любви, сильной веры, неутомимой надежды и теплой улыбки, которая будет согревать всех дорогих тебе людей.
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Вітаю з Горіховим Спасом. Нехай це свято принесе силу та міцну, як горіх, віру в ваш сім'ю, нехай в домі вашому панує добробут та мир. Бажаю здоров'я, благодіяння, чистоти душі та радості серця.Картинки и открытки к Ореховому Спасу
Ранее OBOZREVATEL рассказывал о главных традициях и запретах Хлебного Спаса, который завершает цикл из трех православных Спасов и был установлен в честь перенесения в Константинополь Нерукотворного образа Спасителя.
По материалам: pozdravok.ru.