Поздравления с Новым годом 2022: лучшие открытки, картинки и видео с пожеланиями

В ночь на 1 января в Украине будут встречать Новый, 2022 год. Согласно китайскому зодиакальному календарю, его символом будет Черный водяной тигр.

Праздник принято отмечать в компании близких и друзей, поздравляя друг друга и загадывая желания. Специально для своих читателей OBOZREVATEL подготовил подборку оригинальных поздравлений и пожеланий в стихах, открытках и видео.

Видео дня

Любі, рідненькі батьки,

З Новим роком вас вітаю.

Хай Господь вас береже

І в усьому допомагає!

Щоб у році, що настав

Ви були завжди здорові.

Хай дарує рік тепло,

Безліч радощів, любові!

***

Мама, папа, с годом Новым,

Будьте счастливы всегда.

Будет пусть сейчас тепло вам,

Несмотря на холода!

Пусть исполнятся желания,

Что задумаете вы.

Шлю я вам напоминание:

Больше всех вы мне нужны!

***

З Новим роком, мої кохані батьки! Бажаю вам чудового та щасливого року, у якому вам вдасться зробити все, що задумали. Міцного здоров'я, сімейного затишку та душевного тепла, постійного порозуміння, благополуччя та достатку!

***

Дорогие родители, с Новым годом вас! Пусть он принесет в вашу жизнь радость, гармонию, удачу и позитив. Желаю вам чувствовать себя наполненными хорошими эмоциями, здоровьем, бодростью и силой. Пускай в этом году в вашем доме будут гостить только счастье, любовь и благополучие!

З Новим роком вас, братва!

Не болить хай голова.

Під ялинкою не валяйтесь –

В кругу рідних звеселяйтесь!

Гайда, вставайте, годі спати!

Перекусіть уже салатом,

Й до роботи – заробляти.

Підем по хатах святкувати.

Так будьте ви завжди здорові,

Веселі, щирі та хоробрі.

Хай кожен день буде як свято,

Хай рік новий буде багатим!

***

Пожелаю в Новый год

Не забыть, кто где живет,

Помнить собственное имя

И остаться невредимым,

Честь и гордость не ронять,

Без штанов не танцевать,

Не заснуть под пышной елью,

А добраться до постели!

***

З Новим роком! Крок за кроком

Ми до нього підібрались...

І тихесенько, напів боком

Мішок подарунків вкрали.

Вам – цілий пакунок щастя!

І торбинку справ успішних...

Щоб цей рік був втричі кращим

Ніж торішній!

***

С Новым годом 2022! Желаю не встречать оленей на своем пути, не уснуть прежде времени и дождаться Деда Мороза с мешками подарков, не перебрать с оливье и шампанским и всем сердцем поверить в чудо и новую счастливую жизнь. Пусть 2022 год для тебя будет нереально успешным и богатым!

***

З Новим роком! Бажаю залишити поганий настрій в минулому році, а в новому – не втратити голови після бурхливого святкування! Нехай серцева радість та гарне самопочуття не залишають усі 365 днів!

З Новим роком, люба

І кохана дружина.

Ще раз нагадую:

Ти по життю мені потрібна.

Будь завжди зі мною поряд

І не здумай утікати.

Мені іншої не треба,

Ти дружина на всі п'ять!

***

С Новым годом, моя дорогая,

Поздравляю тебя и желаю

Счастья, радости и вдохновенья,

И тепла, и добра, и веселья.

Я люблю тебя очень, милая,

У меня ты такая красивая,

Пусть желанья твои исполняются,

Все всегда у тебя получается.

***

Родная, с Новым годом!

Пусть сбудутся мечты.

Тебе он пусть приносит

Лишь то, что хочешь ты.

Пусть чувства не остынут.

Как в грезах − наяву

Хочу, чтоб не забыла,

Как я тебя люблю.

Не просто в ритме бешеном

Найти любви слова:

Прекрасней нету женщины,

Чем ты, моя жена!

***

Моя кохана "половинка", нехай Новий рік стане величезним потоком щастя. Нехай кожна хвилина, кожен день, щомісяця цього року буде для нас успішним та благополучним. Бажаю тобі завжди посміхатися й ніколи не хмурити твоє чарівне чоло. Хай твоє серце буде зайняте лише любов'ю та добротою. З Новим роком, з новим щастям, кохана дружина!

Вітаю коханий! Рік Новий настав,

Нехай принесе тобі щастя й успіх.

Приємних, чарівних, яскравих хвилин,

У погляді – вогник, устах твоїм – сміх.

Цілунків гарячих чаклунки-зими,

Достатків у домі нашому багато.

Рік новий хай щастя прикотить саньми,

Влаштує найкраще й радісне свято!

***

Не первый Новый год с тобой встречаем.

Тебе хочу сегодня пожелать:

Пусть исполняется мечта любая,

Которую ты можешь загадать.

***

Мій коханий, рідний, з Новим роком! Дякую тобі за кожен день, за кожну хвилину, яку ти мені даруєш. Ти робиш мене найщасливішою жінкою в світі! Милий, у новорічну ніч хочу побажати тобі оптимізму, невичерпної енергії, більше радісних моментів та приємних несподіванок. А в хвилини смутку пам'ятай, що вдома на тебе завжди чекає кохана дружина.

В этом мире бесконечном

Будь веселой и беспечной,

Удивительной и милой,

Интересной и счастливой.

Как Снегурочка – забавной,

Как снежинка – хрупкой, славной.

Ты и есть такая, знаю.

С Новым годом поздравляю!

***

З Новим роком шлю вітання!

З побажаннями дзвінкими,

Щоб цвіла, мов зірка рання

Серпантинами стрімкими.

В Новім році у любові

У коханні, в щасті жити,

Розквітай ти знову й знову,

В гарних мріях оповита!

***

С Новым годом! Никогда не переставай быть такой же милой, мудрой, прекрасной и невероятно терпеливой. Пусть то, чего ты хочешь, станет твоим, а все, чего ты добилась, приумножится. И даже если что-то пойдет не так, помни, у тебя есть я. Не унывай, и пусть все невзгоды меркнут в сиянии твоей волшебной улыбки. С Новым счастьем, любимая!

С Новым годом, будь успешен,

Счастлив и всегда здоров,

Каждый шаг пусть будет взвешен,

Будь к открытиям готов!

Становись только богаче,

Пусть карьера ввысь растет!

Улыбайся, пусть удача

С тобой рядышком идет!

***

З Новим роком, мій коханий,

Мій найкращий і бажаний!

Зичу щастя і достатку,

Успіхів, мій янголятко!

Ще бажання є одне,

І воно – теж головне,

Будь таким, який ти є –

Це для мене головне!

***

Дорогой, поздравляю тебя с Новым Годом. Пусть он будет для нас счастливым, добрым, богатым и веселым. Желаю тебе достичь каждой желаемой цели, избегать трудностей, но всегда находить возможности для успеха и процветания. Люблю тебя и желаю настоящей новогодней сказки, которая никогда не закончится.

С Новым годом поздравляю,

От души, мой друг, тебя!

Жизнь пускай твоя сверкает

Как на елочки звезда.

Я тебе желаю счастья,

Мира, радости, добра.

Пусть сопутствует удача

И успех тебе всегда!

***

Друже, брате, з Новим роком!

Хай же він приходить "толком":

З подарунками й веселими людьми...

Хай достаток прибуває,

Зима щастям зігріває,

І повіримо в диво нині ми!

***

З Новим роком, друже! Бажаю тобі зустріти це свято весело та щасливо, провести 2022-й рік успішно та красиво, наповнивши його великими досягненнями, радісними подіями та приємними моментами. Нехай він почнеться з щастя та гарної казки. Нехай кожен день тебе оточують любов та веселощі!

З Новим роком, дорогенька!

Я бажаю багатенько

Грошенят, любові, миру,

Щоб в найкраще була віра,

Успіхів в новому році,

Гарних вражень і емоцій!

***

Для лучшей подруги не жалко мне слов,

Пусть в новом году исполняется все:

О чем пожелала, о чем помечтала,

Все то, что во сне ты чудесном видала.

Желаю любви и желаю удачи,

Желаю огромного женского счастья.

Всегда хорошеть и сиять, молодеть.

Лишь быстрых успехов и легких побед!

***

З Новим роком, дорога подруго! Бажаю, щоб цей рік став для тебе важливим кроком для чогось нового та успішного. Нехай усі бажання здійснюються та кохання обіймає тебе дуже сильно!

***

Поздравляю с Новым Годом, моя любимая подруга. Желаю исполнения заветных мечтаний. Пусть Новый год принесет море эмоций, любви и позитива. Пусть будет еще больше наших дружеских встреч! Люблю тебя!

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